L’Inter riacciuffa il Milan 

Milan 1

Inter 1

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández, Fofana (42' st Bondo), Reijnders, Jiménez (23' st Sottil), Pulisic (31' st Joao Felix), Leão (42' st Chukwueze), Abraham (31' st Gimenez). In panchina Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori, Jović. All. Conceição.

Inter (3-5-2) : Martínez, Bisseck (14' st Pavard), De Vrij (34' st Acerbi), Bastoni, Darmian, Frattesi (14' st Mkhitaryan), Çalhanoğlu, Barella, C. Augusto (14' st Zalewski), Thuram, Correa (45' st Berenbruch). In panchina Di Gennaro, Sommer, Aidoo, Dimarco, Re Cecconi; Arnautović, Lavelli. All. Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: nel st 2' Abraham, 22' Calhanoglu.

Note: recupero: 0' e 3', angoli: 7 a 4 per l'Inter. Ammoniti Theo Hernandez, Bisseck, Reijnders, Acerbi. Spettatori: 67.595.

Tutto rimandato al 23 aprile. Finisce in parità il derby della semifinale d'andata di Coppa Italia. Sblocca ad inizio ripresa Abraham, gli risponde il grande ex della sfida Calhanoglu. Poi il Milan riesce a resistere all'arrembaggio finale dell'Inter. La quarta stracittadina milanese non ha vincitori né vinti, come accaduto nell'ultimo confronto. Il Milan si giocherà gran parte della stagione (viste le delusioni in campionato) il mercoledì dopo Pasqua quando in casa però giocheranno i cugini nerazzurri.

Senza Lautaro Martinez e con un Thuram in ombra per gran parte della sfida, l'Inter costruisce più occasioni del Milan e solo un ottimo Maignan mantiene il discorso qualificazione ancora aperto. Il Milan, mentre la società continua a costruire il futuro con Paratici che sembra vicino a firmare con il Milan, si aggrappa ad Abraham escludendo Gimenez e concede un'altra chance dal 1' a Leao. Ma Leao è intermittente, da lui ci si aspetta sempre il guizzo, ma a mettersi in mostra nel primo tempo sono i portieri.

Bello l'intervento di Martinez su Leao e poi l'uscita al 37' su Abraham lanciato a rete, ma anche Maignan si supera. Dopo appena 9' para in due tempi su Correa, poi tiene alta la concentrazione anche negli ultimi secondi del tempo regolamentare: al 41' respinge con i pugni un missile di Calhanoglu e allo scadere neutralizza quella che è la migliore occasione dell'Inter nel primo tempo: Thuram crossa, palla a Frattesi che ci prova di testa ma la sua conclusione è respinta da Maignan.

La ripresa

Dopo appena due minuti, il Milan si porta in vantaggio. L'azione parte da Jimenez, palla a Fofana al centro dell'area che riesce a servire Abraham, lui si gira e trova il gol con un diagonale angolato. La reazione dell'Inter è immediata, ci prova Barella con una conclusione a giro, bravo Maignan. Al 14' Inzaghi decide di fare i cambi, dentro Mkhitaryan, Pavard e Zalewski. Di lì a poco arriva il pari, Correa trova Calhanoglu che da posizione arretrata prova la gran botta rasoterra e segna. Non impeccabile Maignan. Conceiçao inserisce forze fresche, dentro Gimenez e Joao Felix, ma è l'Inter a sfiorare il raddoppio. A 10’ dalla fine, clamoroso liscio di Walker manda a colpo sicuro Zalewski ma Maignan non è d’accordo. Il portiere rossonero è decisivo anche qualche istante più tardi sul potente tentativo di Mikhitaryan deviato quel tanto che basta sopra la traversa. Tutto rimandato al 23, quindi, un derby che sarà decisivo per la finale.

