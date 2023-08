L’Inter riabbraccia Sanchez, la Roma chiude per Azmoun 

È il ballo delle punte. A una settimana dalla chiusura il calciomercato si concentra sugli attaccanti. La Roma, dopo aver abbandonato le piste che portano a Zapata e Marcos Leonardo, ha virato sul 26enne Azmoun: l’attaccante iraniano del Bayer Leverkusen in passato ha fatto molto bene con la maglia dello Zenit San Pietroburgo mentre una serie di infortuni ne ha condizionato la scorsa stagione. Oggi farà le visite mediche nella Capitale.

L’Inter intanto sta per riaccogliere Alexis Sanchez: il cileno ha rescisso il contratto con l’Olimpique Marsiglia dove invece approda, facendo il percorso inverso, Correa. Come Azoun, anche Sanchez oggi farà le visite mediche prima di firmare il contratto. Resta in stand by invece la trattativa con il Bayern Monaco per Pavard. Non sta a guardare il Milan che insiste con il Psg per portare in rossonero Ekitike: il suo arrivo comporterebbe l’addio, in prestito, di Colombo. L’ex del Lecce piace al Monza. La Salernitana ha ufficializzato l’ingaggio del capoverdiano Cabral dallo Sporting Lisbona ma non ha mollato la pista Boadu del Monaco: il giovane olandese arriverebbe soltanto se i monegaschi riuscissero ad aggiudicarsi Balogun, attaccante statunitense dell’Arsenal sul quale si è però buttato anche il Chelsea che ha messo fuori squadra Lukaku: il belga rientra nella lista di punte sul mercato per le quali mancano offerte quantomeno adeguate. Tra questi anche Jovic della Fiorentina.

Il Bologna insiste col Benfica per assicurarsi Musa. Alla Juventus Kean potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a Berardi del Sassuolo. Restano in piedi l’idea Lukaku e il ritorno di Morata: per entrambi servono però pagamenti immediati e servono cessioni. Il Napoli, saltato l’acquisto di Gabri Veiga, cerca Diarra dello Strasburgo e Samardzic dell’Udinese.

