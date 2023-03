L’Inter raggiunge il Milan ai quarti 

Porto 0

Inter 0

Porto (4-4-2) : Diogo Costa; Pepe, Cardoso, Marcano, Zaidu (40' st Wendell); Eustaquio (25' st Franco), Uribe (40' st Namaso), Grujic, Galeno; Evanilson (25' st T. Martinez), Taremi. In panchina Claudio Ramos, Samuel Portugal, Carmo, Veron, F. Conceicao, Vasco Sousa, Goncalo Borges, Bernardo Folha. Allenatore S. Conceicao.

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian (35' st Skriniar), Acerbi, Bastoni (29' st De Vrij); Dumfries, Barella (35' st Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (25' st D'Ambrosio); Dzeko (25' st Lukaku), Lautaro. In panchina Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Correa, Bellanova, Asllani, Carboni. Allenatore S. Inzaghi.

Arbitro : Marciniak (Polonia).

Note : angoli 6-3 per il Porto. Recupero: 3' e 7'. Espulso: Pepe per doppia ammonizione. Ammoniti: Darmian e Dzeko per gioco falloso, Acerbi, S. Conceicao per comportamento non regolamentare.

Oporto. L'Inter resiste al Porto con le unghie, con i denti e con le parate di un super Onana e torna ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni. In casa dei portoghesi infatti basta lo 0-0 ai nerazzurri per ritornare tra le top 8 squadre d'Europa, ma un pareggio strappato con il carattere dagli uomini di Simone Inzaghi: una prestazione di quantità, badando al sodo, quello che spesso a Lautaro Martinez e compagni è mancato in questa stagione. Senza dimenticare anche un pizzico di fortuna, perché nel finale il Porto ha sfiorato il gol che avrebbe portato la sfida ai supplementari per diverse occasioni nel giro di pochi minuti: prima Dumfries, poi un super intervento di Onana, anche l'aiuto del palo e poi una traversa hanno mantenuto la sfida sullo 0-0 consentendo all'Inter di festeggiare la prima qualificazione ai quarti di finale di Champions League dalla stagione 2010-11.

Il caso

Anche se resta il caos per i tifosi nerazzurri, con migliaia di supporter tenuti fuori dallo stadio o fatti entrare con enorme ritardo nonostante i biglietti regolarmente acquistati con attimi di tensione anche con le forze dell'ordine. Non è stata una partita facile, perché la posta in palio era tanta e la tensione pure, come dimostrato dai tanti errori da entrambe le parti. I portoghesi di Conceicao ci hanno provato ma senza grande convinzione, tanto che i diversi interventi di Onana nel corso dei 90' erano stati ordinaria amministrazione o poco più, fatta eccezione per un destro di Uribe dopo 3' che il portiere nigeriano ha messo in corner in tuffo. Ma non è bastato agli uomini di Conceicao: a fare festa sul prato del Do Dragao è l'Inter di Simone Inzaghi, che ora deve rilanciarsi anche in campionato perché domenica è attesa dal big match contro la Juventus a San Siro.

