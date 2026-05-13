L’Inter raddoppia, Lazio ko 

Lazio 0
Inter 2
Lazio (4-3-3) : Motta; Marusic (27' st Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares; Basic (33' st Pedro), Patric (1' st Rovella), Taylor; Isaksen (21' st Cancellieri), Noslin, Zaccagni (27' st Dia). In panchina Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Cataldi, Maldini, Ratkov. All. Marco Ianni.
Inter (3-5-2) : J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (32' st Carlos Augusto); Dumfries (23' st Luis Henrique), Barella, Zielinski, Sucic (23' st Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (37' st Diouf), L.Martinez (32' st Bonny). In panchina Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Cocchi, Mosconi, Esposito. All. Cristian Chivu.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Reti: nel pt 14' aut. Marusic, 35' L.Martinez.
Note: angoli: 3-1 per l'Inter, rec. 1' e 5', ammoniti Bisseck, Bastoni, Gila, Pedro, Dimarco, Barella, Zaccagni.
Pazza Inter, ma di gioia, in un Olimpico di Roma da record, per la sua decima Coppa Italia. Dopo lo scudetto, il 21°, i nerazzurri concedono il bis: c'era stata la vittoria travolgente in campionato quattro giorni fa, i campioni d'Italia si ripetono dominando la Lazio, battuta anche nella finale del trofeo nazionale. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, poi il raddoppio di Martinez che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale. Nella ripresa il risultato non cambia con la squadra di Chivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il tris. Per i biancocelesti in una serata da horror, per gli errori e la mancata reazione, di fronte ai suoi tifosi svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League.
Si parte in un Olimpico sold out, stracolmo di entusiasmo tra due tifoserie storicamente amiche. La prima chance si tramuta in un antipasto per il vantaggio nerazzurro: su corner di Dimarco Thuram stacca sul primo palo sfiorando il pallone, mentre alle sue spalle Marusic la prende di testa battendo il proprio portiere Motta per l'1-0 Inter. La Lazio offre il fianco per il raddoppio interista che arriva grazie a un altro svarione della squadra di Sarri: Tavares viene sorpreso dal Dumfries che gli soffia il pallone e s'invola in area prima di servire l'assist a Lautaro che da due passi non sbaglia.
La ripresa
L'Inter controlla agevolmente, le squadre si allungano e la partita si fa più vivace con alcune azioni degne di nota su entrambi i fronti. Luis Henrique appena entrato spreca il tris, mentre l'altro cambio per la Lazio, Dia, sfiora il 2-1. Negli ultimi minuti ancora Inter a dominare, poi un accenno di rissa per un brutto fallo di Pedro, da poco entrato, su Di Marco che reagisce. A rimettere ordine ci pensa l'arbitro Guida che poco dopo fischia la fine delle ostilità, dando il via alla festa dell'Inter.
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