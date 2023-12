L’Inter può prendere il titolo di campione d’Inverno 

Pomeriggio di Santo Stefano al campo di allenamento per le squadre di serie A, dopo il brevissimo stop di Natale, per preparare le gare che tra venerdì e sabato chiuderanno il 2023 calcistico.

La capolista Inter, che si è scoperta immune anche alle assenze di Lautaro Martinez e Dimarco, sarà impegnata già venerdì in casa del Genoa e con una vittoria sarebbe campione d'inverno con un turno di anticipo, titolo meritato dalla squadra che ha la miglior difesa d'Europa e va sempre in gol da 25 partite di fila. La Juve (fermata sul pari dai rossoblù di Gilardino) sabato avrà un ostacolo ben più ostico, una Roma che dopo il ko al Napoli ha tanta voglia di ripetersi e continuare l'ascesa verso la Champions e che potrebbe recuperare in extremis l'ex Dybala, rientrato ieri in gruppo. Un buon risultato allo Stadium darebbe ancora più forza a Mourinho per convincere i Friedkin a confermarlo. Non può fare invece altri sbagli Walter Mazzarri, sulla graticola dopo il ko all'Olimpico, e il Monza reduce da due sconfitte consecutive potrebbe dare una chance di riscossa agli azzurri, gravati dalle assenze di Osimhen e Politano (squalifica), Natan e Lobotka (infortunio). Il problema infortuni è la croce di Stefano Pioli e del suo Milan, che sabato riceverà la bestia nera Sassuolo per difendere un terzo posto che è nel mirino di Bologna e Fiorentina: serve recuperare il miglior Leao. Sempre sabato, il Bologna rivelazione farà visita ad un'Udinese pericolante e si giocherà la sfida salvezza Verona-Salernitana.

RIPRODUZIONE RISERVATA