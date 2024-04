L’Inter punta il Cagliari (e lo scudetto) 

L'Inter punta il Cagliari, ma soprattutto lo scudetto della seconda stella. Con questo pensiero in testa la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso ieri gli allenamenti, dopo un giorno di riposo concesso dal tecnico a seguito della vittoria al 95' per 1-2 lunedì sera contro l'Udinese. Ma sarà la seduta di oggi a dare qualche indicazione in più in vista delle scelte per domenica sera, perché ci sono due osservati speciali: Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. I due difensori hanno saltato la trasferta in Friuli per problemi fisici: il primo aveva un leggero affaticamento ai flessori, il secondo è fuori dalla sosta per le nazionali perché con l'Olanda aveva riportato un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Entrambi hanno superato i rispettivi infortuni, ora sta al tecnico valutare se rimetterli subito in campo col Cagliari.

Assenze sicure

Il probabile recupero di Bastoni e de Vrij, per la capolista, assume ulteriore valore per il reparto arretrato alla luce della squalifica di Benjamin Pavard, ammonito al 92' lunedì sera. Al posto del difensore francese ci sarà presumibilmente Yann Bisseck, che lo ha sostituito sia nelle due partite che ha saltato nel 2024 (Lecce e Bologna, dove ha pure fatto gol) sia col Napoli, quando Inzaghi aveva cambiato Pavard all'intervallo perché ammonito. L'altro squalificato in casa Inter è il capocannoniere del campionato Lautaro Martínez, che ha segnato 23 gol, di cui uno nel match d'andata del 28 agosto. Salterà dunque la sfida col Cagliari, una delle sue vittime preferite in carriera: contro i rossoblù ha 9 reti in altrettante presenze, solo la Salernitana (10) è stata colpita più volte. Per sostituire il capitano è favorito Alexis Sánchez su Marko Arnautovic, perché quest'ultimo è appena tornato da un infortunio.

Traguardo vicino

L'Inter è a otto punti dal traguardo tricolore, con l'obiettivo che ora è diventato un altro: festeggiarlo nel derby in casa del Milan di lunedì 22. Un qualcosa che renderebbe ancor più gustoso questo scudetto, dopo un campionato dominato, e che adesso inizia a concretizzarsi. Questa possibilità dipenderà dai risultati del weekend, dove oltre a Inter-Cagliari i rossoneri (in mezzo alle due sfide di Europa League con la Roma) saranno ospiti del Sassuolo domenica alle 15. E la sensazione è che i nerazzurri vogliano festeggiare proprio contro i rivali cittadini: «Abbiamo ancora due partite importantissime, dobbiamo cercare di riuscire a prenderci dei punti. Soprattutto in quella che avremo domenica col Cagliari, che poi ci porterà – speriamo – a fare quello che dobbiamo fare», l'ammissione del goleador di Udine, Frattesi.

Record extra

Ma c'è di più, perché dopo 31 giornate l'Inter ha 82 punti, ossia 4 in più – allo stesso punto del campionato – del Napoli schiacciasassi di un anno fa. Nella storia della Serie A a girone unico, alla 31ª giornata, solo la Juventus del 2018-2019 ne aveva di più: 84. Questo rende ancora possibile sia superare il record di punti nella storia dell'Inter, 97 del 2006-2007, sia quello assoluto della Juventus 2013-2014 (102, i nerazzurri possono arrivare a 103 vincendole tutte). Un tris di obiettivi, oltre al tricolore, che possono rendere il percorso finora pressoché netto della squadra di Inzaghi ancor più indimenticabile.

