VaiOnline
Al “Tardini”.
08 gennaio 2026 alle 00:24

L’Inter prova l’allungo 

Vittoria a Parma e provvisorio +4 sul Milan in classifica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parma 0

Inter 2

Parma (4-3-2-1 ): Circati, Valeri, Bernabè (31' st Estevez), Keita (42' st Cremaschi), Sorensen, Ondrejka (17' st Ordonez), Oristanio (17' st Almqvist), Pellegrino (31' st Cutrone). In panchina Guaita, Rinaldi, Valenti, Lovik, Troilo, Hernani, Djuric. All. Cuesta.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique (40' st Acerbi), Sucic (24' st Barella), Cahlanoglu (24' st Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco, Esposito P. (35' st Thuram), L. Martinez (40' st Bonny). In panchina J. Martinez, Taho, Bastoni, De Vrij, Cocchi, Cinquegrano, Kamate. All. Chivu

Arbitro : Colombo di Como

Reti : nel pt 42' Dimarco; nel st 50' Thuram

Parma. La sesta vittoria consecutiva (0-2 a Parma) consolida il primato dell'Inter: prove di fuga +4 sul Milan (che ospita il Genoa) e sul Napoli, atteso domenica sera dalla trasferta in casa nerazzurra. Nella nebbia del “Tardini”, la squadra di Chivu è meno straripante rispetto al successo sul Bologna e vince tenendo un solo gol di vantaggio (Dimarco a fine primo tempo) fino al recupero, quando a un gol annullato a Bonny segue subito quello valido di Thuram, per il 2-0 finale.

Nel primo tempo manca qualità nelle rifiniture e nelle conclusioni, c'è poca velocità ma l'Inter passa al 42' con l'ex di turno: destro di Dimarco da posizione defilata in area passa sotto le gambe di Corvi sul primo palo. Sembra fuorigioco, ma il Var convalida. Il Parma aveva sprecato il possibile 1-0 alla mezzora con Ondrejka e nella ripresa non punge. Anzi incassa a tempo scaduto il 2-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Vento gelido dal nord, ecco l’inverno Nel weekend nuova perturbazione

Oggi temperature in salita, ma sono attese nuove nevicate 
Luca Mascia
Lotteria Italia

Jerzu può brindare al superfortunato da 1,5 milioni di euro

Nel borgo del vino caccia al vincitore «Un evento che strappa un sorriso» 
Roberto Secci
Il piano tra Nulvi e Ploaghe, la decisione del Consiglio di Stato

Super pale a Saccargia, il silenzio della Regione apre la strada al progetto

Ventisette torri alte 150 metri al posto di quelle attuali (più basse) 
E. Fr.
la strage di capodanno

L’Italia piange i cinque ragazzi

Ieri i funerali. Il papà di Chiara alla premier: «Niente omissioni» 
Bologna

L’assassino non doveva essere in Italia

Capotreno ucciso: a carico del 36enne croato un provvedimento di allontanamento 