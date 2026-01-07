L’Inter prova l’allungo 

Parma 0

Inter 2

Parma (4-3-2-1 ): Circati, Valeri, Bernabè (31' st Estevez), Keita (42' st Cremaschi), Sorensen, Ondrejka (17' st Ordonez), Oristanio (17' st Almqvist), Pellegrino (31' st Cutrone). In panchina Guaita, Rinaldi, Valenti, Lovik, Troilo, Hernani, Djuric. All. Cuesta.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique (40' st Acerbi), Sucic (24' st Barella), Cahlanoglu (24' st Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco, Esposito P. (35' st Thuram), L. Martinez (40' st Bonny). In panchina J. Martinez, Taho, Bastoni, De Vrij, Cocchi, Cinquegrano, Kamate. All. Chivu

Arbitro : Colombo di Como

Reti : nel pt 42' Dimarco; nel st 50' Thuram

Parma. La sesta vittoria consecutiva (0-2 a Parma) consolida il primato dell'Inter: prove di fuga +4 sul Milan (che ospita il Genoa) e sul Napoli, atteso domenica sera dalla trasferta in casa nerazzurra. Nella nebbia del “Tardini”, la squadra di Chivu è meno straripante rispetto al successo sul Bologna e vince tenendo un solo gol di vantaggio (Dimarco a fine primo tempo) fino al recupero, quando a un gol annullato a Bonny segue subito quello valido di Thuram, per il 2-0 finale.

Nel primo tempo manca qualità nelle rifiniture e nelle conclusioni, c'è poca velocità ma l'Inter passa al 42' con l'ex di turno: destro di Dimarco da posizione defilata in area passa sotto le gambe di Corvi sul primo palo. Sembra fuorigioco, ma il Var convalida. Il Parma aveva sprecato il possibile 1-0 alla mezzora con Ondrejka e nella ripresa non punge. Anzi incassa a tempo scaduto il 2-0.

