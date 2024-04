L’Inter progetta la squadra che verrà   

Lo scudetto è in tasca e l'Inter sta già pensando alla prossima stagione, soprattutto sul mercato. La nuova Champions League e il Mondiale per Club porteranno a un rilevante aumento delle partite: fare le scelte giuste la prossima estate potrebbe così portare a sistemare i problemi della rosa e dare stabilità. La dirigenza nerazzurra si è già portata avanti chiudendo i primi due colpi in entrata a parametro zero, ovverosia Zielinski (che si libererà dal Napoli) e Taremi (lasciato partire dal Porto), che andranno a rinforzare rispettivamente centrocampo e attacco. Si cerca un portiere per fare il secondo di Sommer nella prossima stagione, per poi prenderne il posto da titolare: il favorito resta il brasiliano Bento dell'Athletico Paranaense. In difesa i rinnovi di Darmian e Acerbi, oltre alla crescita di Bisseck e Carlos Augusto, rendono il reparto numericamente a posto. L'arrivo di Zielinski invece dovrebbe chiudere a nuovi innesti in mediana, anche perché il minutaggio di Frattesi crescerà. Unico dubbio l’attacco: Lautaro e Thuram (a meno di offerte irrinunciabili) saranno i titolari, Taremi e Arnautovic le riserve: basterà? Gudmundsson del Genoa è in cima alla lista dei preferiti, la società – con Oristanio (verso Cagliari) Esposito e Valentin Carboni – deve fare cassa.

RIPRODUZIONE RISERVATA