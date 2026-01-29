L’Inter prende Diaby e pensa a Perisic Il Milan va su Bijol 

Meno quattro giorni alla chiusura del mercato invernale e le trattative si intensificano. L’Inter ha raggiunto l’accordo con Diaby sull’ingaggio, l’attaccante francese è disposto a ridurselo rispetto ai 12 milioni netti a stagione che prende dall’Al-Ittihad. Il club saudita nel 2024 ha pagato 65 milioni per acquistare il suo cartellino dall’Aston Villa. Manca però il via libera del fondo Pif, proprietario della squadra. Inoltre con il Psv eliminato dalla Champions League si apre la possibilità di un ritorno di Perisic, e a quel punto sarebbe probabile la partenza di Luis Henrique cercato dal Bournemouth e dal Besiktas.

Il Fenerbahçe in Turchia ha preso informazioni su Lookman: per ora nessuna offerta concreta è arrivata all’Atalanta, disposta a intavolare una trattativa dai 40 milioni in su. L’uscita dalla Champions non ferma il mercato del Napoli e c’è anche la squadra di Conte su Kamaldeen Sulemana: come la Roma, gli azzurri stanno cercando di capire a quali condizioni l’Atalanta potrebbe liberarlo. Resta calda la pista di Santos, 23enne dello Sporting Lisbona che ha segnato il gol decisivo in Champions per l’accesso agli ottavi.

Per la difesa del Milan spunta il centrale Bijol, sloveno ex Udinese che non sta trovando molto spazio con il Leeds. Ekhator, nazionale italiano Under 21 attualmente al Genoa, interessa all’Al-Hilal, club della Saudi League allenato da Simone Inzaghi. Nzola, nella prima metà di stagione in prestito al Pisa dalla Fiorentina, si trasferisce al Sassuolo. Ufficiale il passaggio del difensore centrale azzurro 22enne Coppola dal Brighton al Paris Fc in prestito per sei mesi senza diritto di riscatto. La Fiorentina quindi ha rivolto la sua attenzione ad Disasi, 27enne francese del Chelsea, che difficilmente lascerà la Premier. Resta d’attualità il portoghese Diogo Leite, il cui contratto con l’Union Berlino scade a giugno.

L’albanese Asslani si appresta a lasciare il Torino per volare in Turchia al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Il Lecce, dopo l’addio di Kaba, volato al Nantes in prestito con diritto di riscatto, ha autorizzato Maleh a sottoporsi alle visite per la Cremonese. A Parma è arrivato Elphege dal Grenoble, attaccante francese di 25 anni, ma dopo la cessione di Hernani al Monza gli emiliani prendono in prestito Nicolussi Caviglia e Carboni. Insigne si è sottoposto alle visite mediche prima della firma del contrato che lo legherà al Pescara sino a giugno.

