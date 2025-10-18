VaiOnline
Serie A.
19 ottobre 2025 alle 00:29

L’Inter piomba in vetta 

Batte la Roma grazie a Bonny e la aggancia in classifica  

ROMA 0

INTER 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Hermoso (28' st Baldanzi), Mancini, Ndicka (10' st Ziolkowski); Wesley, Cristante, Koné, Celik; Soulé (35' st Ferguson), Pellegrini (10' st Dovbyk); Dybala (28' st Bailey). In panchina Vasquez, Gollini, Ghi- lardi, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy. All. Gasperini

Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries Barella (37' st Zielinski), Chalanoglu (16' st Frattesi), Mkhitaryan, Di Marco (37' st Carlos Augusto); Bonny (24' st Susic), Lautaro (16' st Esposito). In panchina Martinez, Calligaris, Bisseck, Diouf, Luis Enrique, Palacios. All. Chivu

Arbitro : Massa di Imperia

Rete : nel pt 6' Bonny

Roma. Aspettando il Milan, l'Inter torna prima in classifica al pari di Roma e Napoli. Gli basta un gol dopo 6 minuti di Bonny per espugnare l'Olimpico e confermarsi bestia nera di una squadra, quella giallorossa, che si sveglia solamente nella ripresa, quando non concretizza le tante occasioni avute. Esulta Chivu che per la prima volta da allenatore affronta la squadra che lo ha lanciato da giocatore sui grandi palcoscenici europei. Vent'anni dopo siede sulla panchina nerazzurra, raccogliendo l'eredità pesante di Simone Inzaghi, ma giocando un brutto scherzetto alla sua vecchia squadra. Pronti via e giallorossi subito in svantaggio: al sesto minuto, dormita generale della difesa, Mancini e Ndicka si perdono Bonny, magnificamente lanciato da un’intuizione di Nicolò Barella e Celik lo tiene in gioco, così l'ex Parma scappa verso la porta difesa da Svilar per la rete dell'1-0 che reggerà sino alla fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

