L’Inter piegata soltanto al 90’ dal Leverkusen 

Bayer Leverkusen 1

Inter 0

Bayer Leverkusen (3-5-2) : Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo (48' st Garcia), Hincapie; Tella (38' st Terrier), Wirtz (48' st Andrich). In panchina Hradecky, Lomb, Arthur, Schick, Stepanov, Onyeka, Belocian. All. Alonso.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (21' st Barella), Calhanoglu (21' st Asllani), Zielinski, Carlos Augusto (11' st Dimarco); Thuram (21' st Lautaro), Taremi (40' st Arnautovic). In panchina J. Martinez, Calligaris, Buchanan, Mkhitaryan, Aidoo. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

Rete : nel st 45' Mukiele.

Leverkusen. Il Bayer Leverkusen beffa l'Inter all'ultimo respiro, con i nerazzurri che in Germania incassano il primo gol della stagione europea al 90' da Mukiele e tornano a casa con la prima sconfitta in Champions League. Un ko che complica la strada verso gli ottavi di finale per la squadra di Simone Inzaghi, protagonista di una prestazione eccessivamente rinunciataria, provando a giocare per il pareggio per tutta la gara. Mossa che, appunto, fino al 90' sembrava poter portare frutti, se non fosse che proprio all'ultimo minuto prima del recupero la rete di Mukiele ha regalato il successo agli uomini di Xabi Alonso. Inzaghi resta così a quota 13 punti in classifica scendendo al quarto posto, in attesa delle altre gare, e dovrà per questo giocarsi tutto nelle ultime due giornate, a partire dalla sfida del 22 gennaio in casa dello Sparta Praga, chiudendo poi la prima fase a San Siro col Monaco il 29 gennaio.

