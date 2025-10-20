L’Inter per il tris contro i belgi del Saint-Gilloise 

«Noi siamo l'Inter, abbiamo l'obbligo di pensare in grande». Cristian Chivu, nella conferenza stampa della sfida di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise (alle 21) ha le idee chiare sul ruolo di un’Inter che dopo due turni punteggio pieno e vuole fare il tris ad Anderlecht. «Dobbiamo cercare di essere in primavera ancora in tutte le competizioni, io questo intendo quando parlo di arrivare in fondo. Mi riferisco all'opportunità di stare a marzo-aprile coinvolti ovunque. Dobbiamo provarci».

Stasera il tecnico dovrà ancora rinunciare a Marcus Thuram nella sfida con i belgi che hanno battuto il Psv ed è pronto a dar fiducia a Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. «Thuram ha bisogno di qualche giorno in più. Non so cosa dirvi, stiamo cercando di recuperarlo al più presto possibile ma a quanto pare non ci sarà a Napoli. Lautaro sta bene, non ha più problemi, li ha avuti prima di Roma». E a chiarito che «non sto pensando a Roma e non sto pensando al Napoli. Vogliamo superare il turno e onorare la Champions e onorare il nostro blasone e la nostra identità».

Probabili formazioni

Royale Union SG (3-5-2) : Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang; Raul, David. All. Hubert.

Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, F. P. Esposito. All. Chivu.

Arbitro : Nyberg (Sve)

In tv : ore 21 Sky Sport

RIPRODUZIONE RISERVATA