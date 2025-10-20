VaiOnline
Champions.
21 ottobre 2025 alle 00:22

L’Inter per il tris contro i belgi del Saint-Gilloise 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Noi siamo l'Inter, abbiamo l'obbligo di pensare in grande». Cristian Chivu, nella conferenza stampa della sfida di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise (alle 21) ha le idee chiare sul ruolo di un’Inter che dopo due turni punteggio pieno e vuole fare il tris ad Anderlecht. «Dobbiamo cercare di essere in primavera ancora in tutte le competizioni, io questo intendo quando parlo di arrivare in fondo. Mi riferisco all'opportunità di stare a marzo-aprile coinvolti ovunque. Dobbiamo provarci».

Stasera il tecnico dovrà ancora rinunciare a Marcus Thuram nella sfida con i belgi che hanno battuto il Psv ed è pronto a dar fiducia a Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. «Thuram ha bisogno di qualche giorno in più. Non so cosa dirvi, stiamo cercando di recuperarlo al più presto possibile ma a quanto pare non ci sarà a Napoli. Lautaro sta bene, non ha più problemi, li ha avuti prima di Roma». E a chiarito che «non sto pensando a Roma e non sto pensando al Napoli. Vogliamo superare il turno e onorare la Champions e onorare il nostro blasone e la nostra identità».

Probabili formazioni

Royale Union SG (3-5-2) : Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang; Raul, David. All. Hubert.

Inter (3-5-2) : Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, F. P. Esposito. All. Chivu.

Arbitro : Nyberg (Sve)

In tv : ore 21 Sky Sport

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Finanziaria, nuovo appello a Giorgetti

Meloni: poche risorse, serve un accordo con lo Stato sulla vertenza entrate 
Roberto Murgia
Speculazione energetica

«Non si cancella l’identità dei luoghi»

Rivolta a Putifigari contro l’impianto che minaccia la Domus de janas 
Caterina Fiori
Ambiente

L’ape di Culuccia, regina dell’isola della biodiversità

Nuove scoperte dell’Osservatorio naturalistico nel paradiso comprato e salvato dalla famiglia Boglione 
Tania Careddu
Conti pubblici

Affitti brevi e banche, scontro sulla manovra

Maggioranza in fibrillazione per locazioni ed extra-profitti, si tratta sui tagli ai ministeri 
La tragedia

Assalto al bus dei tifosi, fermati tre ultras

Legati a movimenti di estrema destra, un altro è indagato per favoreggiamento 