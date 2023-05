L’Inter ora sogna a occhi aperti 

Milano. Il giorno dopo il derby, la Milano calcistica si è svegliata con un mal di testa diverso sulle due sponde del Naviglio: da una parte quello dovuto all’aver dormito poco dopo una nottata di festeggiamenti e bagordi per la vittoria; dall’altra quello di chi ha passato una notte insonne per una sconfitta che farà male a lungo e resterà nella storia.

Dolce risveglio

La Milano interista si è alzata coi capogiri ma anche con l’entusiasmo e l’orgoglio di essere tornati in finale di Champions League a tredici anni di distanza dall’ultima volta, quando la squadra allora allenata da José Mourinho alzò la coppa a Madrid battendo il Bayern Monaco e conquistando lo storico Triplete nel 2010; quella rossonera con la delusione e il dolore per una stagione che rischia di essere fallimentare, posto che la qualificazione alla prossima Champions è ancora da riconquistare. E lo stesso Maldini, ammettendo che coi cugini «il divario è troppo netto, non c’è stata partita e non siamo strutturati per due competizioni», ha espresso tutta la delusione del mondo milanista legato anche, forse, al mercato sbagliato. E a giugno la società farà le sue scelte: sono tutti in bilico.

Nerazzurri in festa

La festa dei tifosi nerazzurri, esplosa a San Siro (in Curva Nord c’erano anche i due grandi ex Materazzi e Sneijder) e per le vie della città al triplice fischio dell’arbitro francese Turpin, è proseguita per ore durante la notte, per strada e nei locali mentre qualcuno già guardava i prezzi di voli e hotel per il 10 giugno, la data della finale allo stadio Ataturk di Istanbul, in attesa di scoprire quando aprirà la vendita dei tagliandi e il prezzo. Quello del volo di andata e ritorno è già salito a mille euro. Intanto però Simone Inzaghi resta concentrato sul presente. Che da oggi, con la squadra di nuovo ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo, riguarda la sfida col Napoli di sabato al Maradona. All’Inter infatti servono ancora gli ultimi punti per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, magari puntando a quel secondo posto oggi occupato dalla Juventus (che attende novità dalla giustizia sportiva). Senza dimenticare che mercoledì prossimo i nerazzurri giocheranno la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.