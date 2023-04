L’Inter ora non deve fallire  

Per Schmidt i nerazzurri sono «una squadra molto esperta che sa giocare sia in attacco sia in difesa. Con il Porto», nei gironi, «ha vinto la prima partita in casa 1-0, poi al ritorno ha pensato in prevalenza a difendersi e lo ha fatto bene. È un po’ lo stile italiano, ma so che possono cambiarlo: noi siamo preparati a tutto, vogliamo giocare al meglio. A questo punto non esistono avversari facili, spero che i miei abbiamo le giuste motivazioni». Ma anche lui non avrà la formazione migliore, perché sarà privo dello squalificato Otamendi e dell’infortunato Bah. Torna Grimaldo, come centrale difensivo giocherà uno tra Lucas Verissimo e Morato. Un fattore decisivo potrebbe rivelarsi il grande ex Joao Mario, che all’Inter non andò bene ma in maglia biancorossa sta vivendo un’ottima stagione con 23 reti e 12 assist in 42 partite giocate. «È il nostro vice-capitano, finora è stato fantastico e per noi è un elemento chiave». Arbitra Michael Oliver, si gioca alle 21, diretta su Canale 5 e Sky.

«Sappiamo l’importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso, molto difficile». Inzaghi sa che si gioca stagione e permanenza a Milano, e ha cercato di caricare i suoi con un lungo discorso prima della partenza. Con la squadra sul charter c’era anche il presidente Zhang, chiaro segnale dell’importanza del momento. L’ultima volta ai quarti, con Mourinho, l’Inter ha alzato la Coppa. Ma bisogna ritrovare il gol, perché dagli ultimi 87 tiri sono scaturite solo due reti. In avanti giocheranno Lautaro e uno tra Dzeko e Lukaku. Titolari Bastoni, Dimarco e Brozovic. «Serviranno testa e cuore», ha detto l’allenatore, «sul cuore non ho dubbi, i ragazzi l'hanno sempre messo. La testa è importante, dobbiamo andare oltre fortuna e sfortuna. Il Benfica non ha mai perso in Champions e ha fatto 28 gol, ha qualità. Ma noi siamo l’Inter».

Cancellare il momento negativo o affondare. L’Inter e Simone Inzaghi sono a un bivio. Stasera torna la Champions e i nerazzurri fanno visita al sorprendente Benfica, mina vagante del torneo, squadra bella e ricca di talenti capace nei gironi di far fuori la Juventus e di finire davanti al Psg di Messi, Mbappé e Neymar. Fallire il passaggio alle semifinali, o subire oggi una brutta sconfitta, potrebbe costare la panchina al tecnico italiano. Il collega Roger Schmidt, tedesco, assicura che i risultati negativi in campionato dei rivali (tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite) non fanno testo: l’Europa è un’altra cosa. Però l’Inter non avrà Skriniar e Calhanoglu, infortunati, e il morale è basso.

L’occasione

Gli avversari

L’altro quarto

L’altra partita di oggi (stessa ora) è una finale anticipata: Manchester City-Bayern Monaco. I tedeschi hanno chiamato in panchina Tuchel al posto di Nagelsmann e volano in Bundesliga. Guardiola guida una macchina perfetta con un goleador, Haaland, che ha già segnato 200 gol a soli 22 anni, ma col City non ha ancora vinto la Champions e proprio Tuchel (allora al Chelsea) gli inflisse un ko doloroso in finale.

Probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursens, Gonçalo Ramos. All. Schmidt.

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Michael Oliver (Ing).

