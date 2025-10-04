L’Inter non si ferma più 

Inter 4

Cremonese 1

Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, De Vrij, Bastoni (16' st Carlos Augusto), Dumfries (9' st Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (30' st Diouf), Dimarco, Bonny (16' st Esposito), Lautaro (30' st Sucic). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Zielinski, Acerbi, Calhanoglu, Bisseck, Darmian, Palacios. All. Chivu.

Cremonese (3-4-1-2): Silvestri, Ceccherini (13' st Faye), Baschirotto, Bianchetti, Floriani (30' st Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella, Vazquez (13' st Vardy), Johnsen (1' st Vandeputte), Sanabria (13' st Bonazzoli). In panchina Malovec, Nava, Zerbin, Sarmiento, Payero, Lordkipanidze, Folino. All. Nicola.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: nel pt 6' Lautaro, 38' Bonny; nel st 11' Dimarco, 12' Barella, 42' st Bonazzoli.

Note: angoli 13-1 per l'Inter. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Sucic, Pezzella. Spettatori 73.417.

Milano. Non c'è Marcus Thuram? Nessun problema. L'Inter scopre definitivamente Bonny, che con tre assist e un gol diventa il protagonista del poker nerazzurro contro la Cremonese. Un risultato che forse nemmeno basta a spiegare il dominio della squadra di Cristian Chivu, che non lascia scampo ai grigiorossi di Davide Nicola. Arrivati a San Siro da imbattuti, Vazquez e compagni lasciano il Meazza incassando una goleada i cui meriti però sono da assegnare soprattutto ai padroni di casa. Da un tocco di Barella nasce l'azione del vantaggio: imbucata per Bonny che scatta sul filo del fuorigioco e serve Lautaro che con il sinistro al volo porta avanti i nerazzurri dopo 6 minuti. Per un po' Silvestri riesce a tenere in partita i suoi, poi capitola quando Bonny anticipa tutti su un cross dello stesso Dimarco.

La ripresa

L'Inter resta in totale controllo, sfruttando anche gli spazi quando la Cremonese prova ad alzarsi. Il 3-0 porta la firma di un altro tra i grandi protagonisti della serata come Dimarco, che trova il gol con un preciso mancino dal limite, assegnato anche dopo un controllo al Var per una posizione di fuorigioco di Lautaro sulla traiettoria del tiro. Sotto la leggera pioggia di San Siro, l'Inter si diverte e non si accontenta, tanto che arriva anche il poker: Silvestri sbaglia il rinvio, Mkhitaryan serve Bonny e il francese, con l'esterno, trova il suo terzo assist della serata servendo Barella che insacca a porta praticamente sguarnita. L'ultima mezzora si trasforma in pura accademia, con Silvestri che evita il pokerissimo in un paio di occasioni, mentre un errore del giovane Diouf regala alla Cremonese la palla che porta al gol della bandiera dell'ex Bonazzoli.

