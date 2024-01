L’Inter non può sbagliare 

Il titolo d'inverno come regalo della Befana: è quello che vuole l'Inter ospitando il Verona in chiusura del girone d'andata. In realtà, per mettere le mani sullo scudetto onorifico, basterebbe anche un pari, visto il divario nella differenza-reti con la Juve che concluderà il suo ottimo percorso in casa della Salernitana, ultima in classifica.

Ma la legittimità della leadership nerazzurra è inconfutabile: miglior attacco (+10 sul Milan), migliore difesa (-3 sulla Juve), 9 punti lasciati su 54, imbattuta in trasferta, Lautaro dominatore tra i marcatori, la rosa migliore di tutte per distacco. L'argentino torna al suo posto per l'epilogo dell'Inter col Verona, a fianco del partner Thuram. Inzaghi ripresenta la sua formazione tipo, col dubbio Dimarco mentre il mercato gli ha già regalato il sostituto del lungodegente Cuadrado, il canadese Buchanan. Vuole tornare protagonista Calhanoglu a fianco degli inseparabili Mkhtaryan e Barella, con Frattesi confinato in panchina per i subentri. Per il Verona l’occasione di sognare un colpo, anche un pareggio, con Djuric e Lazovic a cercare il gol.

Italiano sta facendo concorrenza ad Allegri con le vittorie di misura e firmerebbe per il poker di fila della sua Fiorentina contro il Sassuolo, che va verso la zona retrocessione nonostante Berardi, vicecapocannoniere della serie A. Assente Gonzalez, i gol si attendono da Beltran.

Il Frosinone di Di Francesco in campionato stecca troppo e ospita una squadra affidabile come il Monza di Palladino, che acciufferebbe con una vittoria.

