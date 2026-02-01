Roma. L’Inter non perde un colpo, tiene a bada la Cremonese senza esagerare e vola a +8 in attesa del posticipo di domani del Milan a Bologna. È un momento d’oro per la squadra di Chivu, prima italiana nella classifica Champions e reduce dal successo di Dortmund. La Cremonese è un ostacolo fragile che viene archiviato in mezz’ora con un colpo di testa di Lautaro, poi Audero è complice del raddoppio di Zielinski, con una grande conclusione dalla distanza. A cercare di sgambettare la capolista sono i suoi tifosi, con un petardo che scoppia nella ripresa a due passi da Audero che si riprende alla svelta (il teppista che ha lanciato il petardo si è ferito, rischia di perdere tre dita, è stato circondato dai tifosi e poi arrestato dopo le cure in ospedale). Lautaro arriva a 170 gol, uno in meno di Boninsegna, terzo nella classifica dei goleador nerazzurri.

Le inseguitrici

Alle spalle, in attesa di Milan e Roma, la Juventus ne approfitta. I bianconeri dominano e calano un poker a Parma, vincendo per 4-1. Fa tutto la “vecchia signora”: doppietta di Bremer, un’autorete di Cambiaso e i gol di McKennie e David (per il canadese la quarta marcatura negli ultimi cinque match di campionato). Aspettando i giallorossi, impegnati oggi a Udine, la Juve si riprende il quarto posto, a meno uno dal Napoli terzo. Per i crociati di Cuesta è la seconda sconfitta consecutiva con quattro reti subite: classifica ferma a 23 punti, sei in più della zona retrocessione. Quarta vittoria nelle ultime 5 gare in serie A, invece, per i bianconeri. Dall’arrivo di Luciano Spalletti (14 partite) hanno raccolto 30 punti, meglio ha fatto solo l’Inter (37). Le avversarie sono avvisate.

Nella volata per il quarto posto il Como frena con l’Atalanta non sfruttando la superiorità numerica per 83’ per un rosso allo sconsiderato Ahanor che cade nella trappola della provocazione di Perrone. Ma i lariani gettano al vento una caterva di occasioni anche per le prodezze di Carnesecchi che nel recupero ipnotizza Nico Paz che su rigore getta al vento due punti. Prova a rientrare nella corsa all’Europa la Lazio che supera un momento di profonda crisi conquistando il successo col Genoa.

La zona calda

Tre punti d’oro, in una contingenza di grande precarietà, anche per il Torino che batte il Lecce dopo quattro ko di fila, salva la panchina di Baroni e si riporta in una zona di centrocampo più rassicurante. E i pugliesi restano a battagliare per evitare il terzultimo posto con la Fiorentina, che non riesce a risollevarsi. Alle loro spalle sembrano precipitare senza freni verso la retrocessione Pisa e Verona. Gilardino è stato esonerato dopo il ko con il Sassuolo, mentre il club veneto si è preso una pausa di riflessione prima di decidere su Zanetti.

Si attendeva una girandola di emozioni nel derby lombardo tra due formazioni propositive, in grande forma e in corsa per l’Europa, il Como e l’Atalanta. Ma il rosso ad Ahanor costringe i bergamaschi ad una gara di puro contenimento che conduce con diligenza e un po’ di fortuna. Il Como gioca come meglio sa fare: manovre spigliate, giocate di prima, inserimenti ficcanti, ma le conclusioni sono tante ma sbagliate, vanificate da Scalvini e soprattutto da Carnesecchi. Ci provano tutti: da Douvikas a Baturina, da Ramon a Morata, ma la porta è stregata. I bergamaschi soffrono tanto ma chiudono i varchi e portano a casa un pareggio che somiglia a una vittoria, come ammette Palladino. L’emozione finale è la ciliegina sulla torta di Carnesecchi che para un rigore di Nico Paz, al terzo errore dal dischetto. Le ambizioni delle due squadre rimangono intatte ma è il Como a mordersi le mani.

RIPRODUZIONE RISERVATA