L’Inter non passa e l’ex Inzaghi ferma il Real Madrid 

L’esordio dell’Inter al Mondiale per club non è stato del tutto positivo. Nello stadio Rose Bowl di Pasadena gli uomini guidati dal nuovo tecnico Chivu non sono andati oltre l’1-1 contro i messicani del Monterrey. I messicani sono passati in vantaggio al 25’ con Sergio Ramos, i nerazzurri hanno pareggiato al 42’ con Lautaro Martinez. Nell’altra partita del torneo cominciata alle 24 italiane i sudafricani del Mamelodi avevano battuto 1-0 i sudcoreani dell’Ulsan. «Finché abbiamo avuto energie siamo stati intensi», il commento di Chivu, «abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati sotto, li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni. Nel secondo tempo siamo stati lenti nel palleggio ma abbiamo creato qualche occasione. Ci è mancata cattiveria sotto porta».

Intanto, la Juventus è stata ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump. All'evento ha preso parte anche John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor. Con i giocatori e l'allenatore Igor Tudor, nelle foto diffuse dalla Casa Bianca anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. I bianconeri sono a Washington perché nella serata americana sono scesi in campo contro la squadra emiratina dell'Al-Ain nella prima gara del loro girone del Mondiale per club. Nello Studio Ovale anche Maurizio Scanavino, il general manager Damien Comolli, il direttore delle strategie Giorgio Chiellini e i giocatori Weston McKennie (l'unico americano), Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic.

Sempre ieri, il Manchester City ha sconfitto 2-0 il Wydad Ac, club marocchino, con le reti di Foden al 2’ e Doku al 42’.

In serata, il Real Madrid del nuovo allenatore Xabi Alonso è stato fermato dall’Al Hilal di Simone Inzaghi: 1-1, botta e risposta col vantaggio spagnolo di Garcia (34’) e pari di Neves al 41’. sempre ieri, l’ex tecnico nerazzurro, al centro delle polemiche per aver chiuso l’accordo con la squadra araba prima della finale di Champions (persa) col Psg, ha detto che «se questo è il prezzo che devo pagare per i miei quattro anni all’Inter sono felice di pagarlo, ma non è nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutti. Ho accettato la sfida dell’Al Hilal e sono uscito dalla mia comfort zone».

