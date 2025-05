L’Inter non molla la “Squadra B” supera il Torino 

Torino. Pur con la squadra B, l’Inter espugna l’Olimpico Grande Torino e batte i granata: nel primo tempo segna Zalewski, nella ripresa raddoppia Asllani su rigore, così i ragazzi di Inzaghi provano a tenere il fiato sul collo degli azzurri. Il Toro, invece, prosegue nella sua flessione di prestazioni e risultati con una vittoria nelle ultime sette uscite.

Il turnover di Inzaghi è totale, parte dalla porta con Martinez e finisce in attacco con la coppia Correa-Taremi. Gli unici reduci dell’impresa contro il Barcellona sono Bisseck e Bastoni, mentre a centrocampo è una rivoluzione totale con Darmian e Carlos Augusto sulle corsie, la regia affidata ad Asllani e come mezzali Zielinski e l’adattato Zalewski. Il Toro, invece, ritrova capitan Ricci che dopo le noie al ginocchio si riprende il posto in mediana con Gineitis e non Casadei. La sfida si interrompe dopo appena due minuti: in curva Maratona richiamano l’attenzione, si parla di due ultras caduti dalla balconata e finiti sopra ad altri tre tifosi, con questi ultimi trasportati in ospedale per accertamenti. Poi Toro-Inter inizia: i nerazzurri hanno il piglio da squadra che vuole giocarsi il tutto per tutto per lo scudetto e al 14’ passano con un gran gol di Zalewski: un destro a giro che dalla distanza batte Milinkovic-Savic. I granata accusano il colpo, Masina salva sulla linea il raddoppio dell'ex Toro Darmian. Intanto, comincia a diluviare e a tuonare. Al 44’ l’arbitro La Penna sospende ancora la sfida, questa volta per il nubifragio che ha reso il campo molto pesante, poi si riprende per i sei minuti di recupero. Nella ripresa, l’Inter trova subito il 2-0: Milinkovic-Savic stende Taremi ed è rigore, dal dischetto Asllani spiazza il portiere e raddoppia.

