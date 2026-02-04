VaiOnline
Coppa Italia.
05 febbraio 2026 alle 00:31

L’Inter non lascia niente 

Battuto il Torino a Monza: in semifinale Napoli o Como 

INTER 2

TORINO 1

Inter (3-5-2) : J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate (35' st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (11' st Su- cic), Diouf, Cocchi (30' st Bis- seck), Thuram (11' st Lautaro), Bonny (11' st Esposito). In panchina Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All. Chivu.

Torino (3-5-2) : Paleari, Tame- ze, Marianucci (16' st Maripan), Coco; Pedersen (16' st Lazaro), Vlasic, Prati, Anjorin (16' st Il- khan), Obrador (41' st Nkoun- kou), Kulenovic, Njie (28' st Za- pata). in panchina Israel, Sivie- ro, Ebosse, Perciun. All. Baroni.

Arbitro : Marchetti di Ostia L.

Reti : nel pt 35' Bonny; nel st 2' Doiuf, 12' Kulenovic.

Monza. Un’Inter inedita batte 2-1 il Torino di Marco Baroni a Monza e accede alle semifinali di Coppa Italia dove troverà Napoli o Como. Forfait all'ultimo momento per Darmian a causa di una gastroenterite, in attacco la coppia Thuram-Bonny, Martinez in porta e largo ai giovanissimi Matteo Cocchi e Issiaka Kamate. In tribuna il presidente della Fifa Gianni Infantino. Chivu ha voluto testare i giovani e far rifiatare i veterani. Al 20' c’era stata la traversa di Carlos Augusto anticipa il gol al 35' di Bonny su perfetto cross del ventenne Kamate.

Reazione del Toro con Prati ma in avvio di ripresa arriva il raddoppio di Diouf. I granata tentano di riorganizzarsi e al 13' trovano il gol di Kulenovic. Il pareggio di Prati è annullato per offside: finisce 2-1. Come dice il presidente nerazzurro Beppe Marotta, l'obiettivo è vincere tutte le competizioni.

