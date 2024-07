L’Inter non delude Ko Torino e Viola 

Ultime amichevoli per le squadre di Serie A prima della fine dei ritiri.

L’Inter ha dominato ieri sera con il Las Palmas: 3-0 il finale coi gol di Taremi all’11’ e al 37’ e Dimarco all’85’. In precedenza l’Atalanta ha pareggiato 2-2 con gli olandesi dell’AZ nell'amichevole all’Afas Stadion di Alkmaar. Locali avanti nel primo tempo con Parrott al 35’, poi nella ripresa tra il 20’ e il 25’ la rimonta bergamasca con autorete di Wolfe e gol di De Ketelaere; all’87’ il pari di Zeefuik.La Lazio ha sconfitto 3-0 l’Hansa Rostock, terzo successo in quattro match: ha aperto Zaccagni, nella ripresa ha raddoppiato Castellanos e nel finale ha chiuso Tchaouna.llo stadio Deepdale la Fiorentina ha perso con il Preston 2-1: padroni di casa in vantaggio al 23’ con Lindsay sottoporta, pareggio al 31’ con una punizione di Mnadragora, rete decisiva al 43’ di Keane. I viola hanno fallito un rigore con Kouamé e colpito una traversa e il palo in due minuti con Kean. Facile 5-0 del Bologna col Caldiero: in rete al 10’ Castro, al 40’ Orsolini, al 42’ Castro, al 52’ Dallinga, al 59’ Posch.

La Roma ha perso in casa col Tolosa 1-0. Decisivo il gol di Gboho. Nel finale, palo di Smalling. È finito con con ko 2-1 contro la Cremonese anche il ritiro del Torino a Pinzolo: nalla partita, giocata in quattro tempi da mezz’ora, i granata sono andati sotto (gol di Vasquez) e hanno pareggiato con Zapata, poi Antov ha siglato la rete decisiva per i grigiorossi. Il Toro giocherà col Lione mercoledì e col Metz sabato. Ha perso anche l’Udinese, in questo caso 3-2 con il Colonia (che ha rimontato dallo 0-2): reti nel primo tempo di Success all’8’, Lucca al 26’; Downs al 45’, Huseinbasic al 47’ e, nella ripresa, di Ljubicic al 23’. Infine bella vittoria del Parma con il Galatasaray (Hernani e Man).

RIPRODUZIONE RISERVATA