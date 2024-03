L’Inter nella tana dell’Atletico Madrid 

Milano. Al Wanda Metropolitano l’Inter contro l’Atletico Madrid dovrà difendere l’1-0 dell’andata a San Siro, ma per accedere ai quarti di finale oggi alle 21 affronterà una squadra che quest’anno in casa ha vinto 13 partite su 14 e punta a qualificarsi tra le migliori otto d’Europa per la seconda qualificazione consecutiva. Del resto, a parte il trionfo in finale del 2010 al Bernabeu ma contro il Bayern Monaco, l’ultima vittoria in Spagna dei nerazzurri risale all’ottobre del 2004 (5-1 al Valencia). Da allora, sei sconfitte e tre pareggi.

La vittoria dell’andata mette a disposizione dell’Inter due risultati su tre, ma Simone Inzaghi non vuole difendersi e basta. «Sappiamo cos’è l’Atletico e che grande allenatore è Simeone, un amico e un grandissimo compagno di squadra. Ci siamo preparati nel migliore dei modi, sapendo che abbiamo un vantaggio minimo e che non speculeremo», ha spiegato il tecnico: «Sarà complicata, contro un avversario di assoluto valore che in casa si trasforma. Il nostro percorso è iniziato tre anni fa. La squadra è sempre riuscita a passare il turno, cosa non scontata negli ultimi dieci anni. L’anno scorso abbiamo ottenuto la meravigliosa finale di Istanbul, quest’anno vogliamo fare il nostro cammino».

La formazione

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore S. Inzaghi.

