L’Inter nella tana del Cholo Simeone Dea in Germania 

L’Inter cerca il riscatto in Europa dopo il ko nel derby. Prima in classifica a punteggio pieno nel maxi girone della Champions League, la squadra di Chivu è attesa oggi alle 21 allo Stadio Metropolitano di Madrid, la tana dell’Atletico del Cholo Simeone. Alla stessa ora, debutto in Germania contro l’Eintracht, invece, per Palladino sulla panchina dell’Atalanta.

Qui Inter

Chivu a testa alta. «Dopo una sconfitta ci siamo sempre rialzati», ha detto l’allenatore dell’Inter in conferenza stampa. «Quella contro l'Atletico è una partita importante come lo sono state le altre, ma ci sono sconfitte e sconfitte», ha tenuto a precisare. «Mi piace l'atteggiamento e la squadra propositiva che siamo, ma ci serve un po' più di incisività davanti e... un po’ più di fortuna. Contro il Milan abbiamo fatto una partita solida ma non è bastato, ma la mia Inter è viva»

Qui Atalanta

Sul versante bergamasco, Palladino scalpita. «Già la parola “Champions” mette emozione ma non c'è spazio per le emozioni», ha puntualizzato. «Bisogna essere concentrati, l'Eintracht è una squadra forte. Sappiamo che è una competizione europea, importante, l'emozione la lasciamo via al fischio d'inizio. La cosa che mi emoziona è vedere i ragazzi che quotidianamente danno tutto e questo mi lascia ben sperare per il futuro. Ho avuto grandi risposte in questi giorni e sono orgoglioso di allenare questi ragazzi».

