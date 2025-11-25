VaiOnline
In campo.
26 novembre 2025 alle 00:18

L’Inter nella tana del Cholo Simeone Dea in Germania 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Inter cerca il riscatto in Europa dopo il ko nel derby. Prima in classifica a punteggio pieno nel maxi girone della Champions League, la squadra di Chivu è attesa oggi alle 21 allo Stadio Metropolitano di Madrid, la tana dell’Atletico del Cholo Simeone. Alla stessa ora, debutto in Germania contro l’Eintracht, invece, per Palladino sulla panchina dell’Atalanta.

Qui Inter

Chivu a testa alta. «Dopo una sconfitta ci siamo sempre rialzati», ha detto l’allenatore dell’Inter in conferenza stampa. «Quella contro l'Atletico è una partita importante come lo sono state le altre, ma ci sono sconfitte e sconfitte», ha tenuto a precisare. «Mi piace l'atteggiamento e la squadra propositiva che siamo, ma ci serve un po' più di incisività davanti e... un po’ più di fortuna. Contro il Milan abbiamo fatto una partita solida ma non è bastato, ma la mia Inter è viva»

Qui Atalanta

Sul versante bergamasco, Palladino scalpita. «Già la parola “Champions” mette emozione ma non c'è spazio per le emozioni», ha puntualizzato. «Bisogna essere concentrati, l'Eintracht è una squadra forte. Sappiamo che è una competizione europea, importante, l'emozione la lasciamo via al fischio d'inizio. La cosa che mi emoziona è vedere i ragazzi che quotidianamente danno tutto e questo mi lascia ben sperare per il futuro. Ho avuto grandi risposte in questi giorni e sono orgoglioso di allenare questi ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 