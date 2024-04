L’Inter la ribalta con Frattesi al 95’ A Udine sorride anche il… Cagliari 

Udinese 1

Inter 2

Udinese (3-5-2) : Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (19' st Joao Ferreira), Zarraga (24' st Payero), Walace, Samardzic (18' st Lovric(37' st Ebosele)), Kamara (24' st Zemura); Pereyra; Thauvin. In panchina Silvestri, Padelli, Ebosele, Success, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Favero. All. Cioffi.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (23' st Darmian), Barella, Chalanoglu (29' st Sanchez), Mikhitaryan (23' st Frattesi), Dimarco (35' st Buchanan); Lauraro, Thuram (35' st Arnautovic). In panchina Audero, Di Gennaro, Sensi, Klaassen, Asllani, Bisseck, Stankovic. All. S.Inzaghi.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel pt 40 Samardzic; nel st 10' Chalanoglu (rigore), 50' Frattesi.

Note : angoli: 0-8. Recupero: 3' e 7'. Ammoniti: Pereyra, Lautaro e Pavard.

Frattesi segna solo gol pesanti. Ma quello di ieri sera a Udine, all'ultimo respiro, ha un sapore ancora diverso dai precedenti: significa cucirsi mezzo scudetto sul petto, ributtando il Milan a meno 14 nonostante le cinque vittorie di fila dei rossoneri e con la possibilità concreta di chiudere il campionato proprio nel derby. Ma non è stata una passeggiata: per portare a casa i tre punti, l'Inter ha dovuto sudare con un'Udinese mai doma.

Primo quarto d'ora di studio con l'Inter a tenere palla e l'Udinese rintanata nella propria metà campo. Al 18' il primo brivido: perfetto cross dalla sinistra di Dimarco, ma Thuram non arriva puntuale in scivolata di un soffio. La pressione cresce e al 21' Chalanoglu con un tiro a giro scalda i guantoni di Okoye. Alla mezz'ora è ancora il turco sugli scudi: bordata siderale dal limite con il portiere friulano ancora bravissimo a respingere. Il possesso palla sale al 77% per gli ospiti, ma la saracinesca bianconera resta abbassata. L'Udinese passa la metà campo una sola volta, ma è quella buona: al 40' Chalanoglu perde un pallone sanguinoso a metà campo, Kamara anticipa Dumfries e serve Samardzic che rientra sul sinistro e batte Sommer grazie a una deviazione velenosa e decisiva di Carlos Augusto, che su un tiro-cross all'apparenza innocuo inchioda Sommer, immobile. L'Inter non ci sta e dopo un minuto Lautaro costringe Okoye a fare ancora gli straordinari su un'incornata di precisione. Per la seconda volta da inizio di stagione, la capolista va al riposo in svantaggio: era successo solo a Roma.

La ripresa

Al 3' l'Inter trova subito il pareggio con Carlos Augusto, ma sul tocco ravvicinato di Dumfries è in fuorigioco, seppur millimetrico. Gli ospiti mettono all'angolo i friulani e al 10', sull'ennesimo cross di Dimarco, Thuram viene abbattuto in uscita alta da Okoye: rigore netto. Dal dischetto Chalanoglu emette la solita sentenza. L'Udinese ci prova in contropiede con Kamara (posizione dubbia) ma sul traversone la difesa recupera in extremis. Frattesi per Mikhitaryan è una delle scelte di Inzaghi, il tecnico pensiona il suo credo tattico e toglie Chalanoglu per inserire l'ex Sanchez, dentro anche Arnautovic e Buchanan. Si fa male Lovric e Cioffi prova la mossa disperata con il centometrista Ebosele come centravanti arretrando Pereyra.

Piccinini concede 7' di recupero e al quinto il centrocampista-bomber della Nazionale la decide: Lautaro fa partire un bolide che Okoye devia sul palo, sulla respinta Frattesi fa esplodere il Bluenergy stadium, popolato per almeno due terzi da nerazzurri.

