L’Inter la archivia in 47’ 

Inter 2

Udinese 0

Inter (3-5-2) : J. Martinez; Darmian (44' st Aidoo), Bisseck, Bastoni (18' st Dumfries); Buchanan (29' st Palacios), Frattesi, Asllani (18' st Calhanoglu), Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic (18' st Lautaro). In panchina Sommer, Calligaris, De Vrij, Thuram, Correa, Mkhitaryan, Dimarco. All. S. Inzaghi.

Udinese (3-5-2) : Piana; Kabasele, Bjiol (1' st Abankwah), Touré; Rui Modesto, Atta (30' st Zemura), Karlstrom, Ekkelenkamp (26' st Brenner), Kamara; Sanchez (1' st Bravo), Lucca (30' st Pizarro). In panchina Sava, Padelli, Thauvin, Palma, Ehizibue, Ebosse, Guessand, Pejicic. All. Runjaic.

Arbitro : Massimi di Termoli.

Reti : nel pt 30' Arnautovic, 47' Asllani.

Milano. Nel segno di Arnautovic e Asllani, l'Inter si sbarazza dell'Udinese (2-0) senza troppo affanno e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove a febbraio sfiderà la Lazio. Senza splendere ma senza nemmeno soffrire, i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avuto la meglio sui friulani, che non hanno quasi fatto sporcare i guanti a Josep Martinez, esordiente tra i pali interisti, se non nel finale sull'unico tiro in porta bianconero. Il portiere ex Genoa è stato uno dei nove cambi del tecnico nerazzurro rispetto alla trasferta contro la Lazio di lunedì scorso.

Missione riuscita, quindi, facendo anche riposare diversi big (in particolare De Vrij, Thuram e Dimarco), considerando anche che lunedì col Como mancherà Barella, fermato per una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra con l'obiettivo di rientrare per la sfida del 28 dicembre a Cagliari. L'unico vero brivido corso dall'Inter contro l'Udinese arriva dopo nemmeno due minuti, quando un destro di Ekkelenkamp dal limite sfiora il palo alla sinistra di Martinez. Lo stesso Ekkelenkamp si addormenta al 30’ e serve Taremi sulla trequarti dei friulani: l'iraniano pesca un bel taglio di Arnautovic che con un mancino in diagonale porta avanti i nerazzurri. Poi la sfida si ferma per oltre 5' a causa di un malore di un tifoso al primo anello blu (dopo il massaggio cardiaco sugli spalti, è stato trasportato in ospedale ed è in condizioni stabili). Subito dopo, al 47’, il raddoppio di Asllani direttamente da calcio d'angolo. Nella ripresa l'Inter si limita a controllare, senza correre rischi. I nerazzurri nei quarti di Coppa Italia, sfideranno dove a febbraio la Lazio.

