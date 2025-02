L’Inter ha oggi 73 minuti per agganciare la vetta 

Poco più di 70 minuti per l'aggancio alla vetta. L'Inter torna a Firenze per concludere la partita interrotta il 1° dicembre a causa del malore a Bove, con l'obiettivo non solo di togliere l'asterisco dalla classifica per la gara in meno ma anche di affiancare il Napoli in testa al campionato. I nerazzurri, infatti, vincendo con la Fiorentina, raggiungerebbero quota 54, agguantando i partenopei in testa ormai da diverse giornate.

Qui Inter

Una sfida particolare, non solo perché si disputeranno circa 73' di gioco ma anche perché le due squadre si affronteranno di nuovo lunedì a San Siro per la partita di ritorno. Non a caso il tecnico interista Inzaghi sembra intenzionato a schierare la squadra migliore, sostanzialmente confermando l'undici che è partito titolare domenica nel derby contro il Milan, anche se non mancano i dubbi. L'unica novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno di Acerbi in difesa, con l'ex Lazio che quindi potrebbe tornare a giocare dal 1' per la prima volta dallo scorso fine novembre. Ma non mancano i ballottaggi, visto che Carlos Augusto, Frattesi e Bisseck sono comunque pronti nel caso a far rifiatare i vari Dimarco, Barella e Pavard.

Qui Fiorentina

Sarà una Fiorentina in emergenza. Non ci sarà chiaramente Bove, a cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. L’ex romanista sarà comunque presente e siederà, come sempre è stato nelle ultime settimane, sulla panchina viola per stare vicino ai compagni. Una Fiorentina che Palladino dovrà rimodellare non potendo disporre per regolamento dei nuovi acquisti arrivati a gennaio (Folorunsho, Zaniolo, Fagioli, Pablo Marì e Ndour) e dovendo fare iconti con le tante cessioni fatte dalla società in questa sessione di mercato: Martinez Quarta, Kayode, Sottil, Ikoné, Kouame e Biraghi. Dunque, il tecnico campano deve fare i conti con un gruppo ridotto all'osso e anche per questo, oltre a ricorrere ad alcuni elementi della Primavera già chiamati nelle scorse partite, da Caprini a Harder, farà di tutto per recuperare gli acciaccati, vale a dire Cataldi (ai box da tempo), Colpani e Adli, quest'ultimo alle prese con un problema alla caviglia dopo aver smaltito il turno di squalifica domenica contro il Genoa.

RIPRODUZIONE RISERVATA