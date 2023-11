L’INTER galoppa MILAN A UN BIVIO 

Sono giorni dai due volti per le milanesi: l’Inter si gode il primato in solitaria, mentre il Milan fa ancora i conti col cortocircuito del Meazza che sabato sera ha consentito all’Udinese di conquistare la prima (prestigiosa) vittoria in campionato.

I rossoneri non hanno neanche il tempo di leccarsi le ferite perché tra poche ore (domani alle 21) si giocano una grossa fetta di qualificazione in Champions contro il Psg di Mbappè. Tutt’altra atmosfera nella sponda nerazzurra: l’Inter gioca mercoledì a Salisburgo, dove - con una vittoria - strapperebbe in anticipo il pass per gli ottavi di finale nella coppa in cui è vicecampione in carica. C’è solo la grana Pavard, uscito per un brutto infortunio a Bergamo (dove l’Inter ha vinto 2-1): oggi il francese verrà sottoposto a una serie di esami ma rischia due mesi di stop.

La situazione per il Milan è invece tra le più complicate vissute negli ultimi anni. Non solo perché in quattro partite tra campionato e Champions la squadra di Stefano Pioli ha raccolto solo un punto, ma anche perché è difficile vedere una strada per il rilancio. L'atteggiamento visto nel primo tempo contro l'Udinese preoccupa. Poche idee, poco spirito. Attribuire tutte le responsabilità a Rafael Leao, poi, non è corretto. Il portoghese delude ancora, non incide e soprattutto sbaglia tanto. Ma sono pochi i giocatori che stanno facendo bene. Gli infortuni chiaramente dimezzano le alternative di gioco di Pioli ma non si può ricondurre tutto solo alla sfortuna. Si è rotto qualcosa al Milan, che sia un problema tattico, fisico o psicologico, è imperativo invertire la rotta. Sotto accusa poi ci va anche il mercato. Perché i nuovi acquisti, che avrebbero dovuto sopperire alle mancanze evidenziate la passata stagione, non stanno rendendo come ci si aspettava.

