L’Inter è una macchina perfetta 

Inter 5

Milan 1

Inter ( 3-5-2 ): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (29' st De Vrij); Dumfries, Barella (18' st Frattesi), Calhanoglu (35' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (18' st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (18' st Arnautovic). In panchina Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoume, Sanchez. All. Inzaghi.

Milan ( 3-4-2-1 ): Maignan, Calabria (32'st Florenzi), Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders (32' st Jovic), Krunic, Lotftus-Cheek (41' st Musah), Pulisic (11' st 21 Cukwueze), Giroud (32' st Okafor), Leao. In panchina Sportiello, Mirante, Adli, Romero, Pellegrino, Pobega, Bartesaghi. All. Pioli.

Arbitro : Sozza di Seregno .

Reti : nel pt 5' Mkhitaryan, 38' Thuram; nel st 14' Leao, 24' Mhkytarian, 35' Calhanoglu (rig), 45'+2 Frattesi.

Note : ammoniti Thiaw, Theo Hernandez, Calhanoglu, Frattesi. Angoli: 5-0 per l'Inter. Rec. 2' e 5'. Spettatori 75.571 per un incasso di 6.274.951 euro.

Finisce 5-1 per l'Inter, che convince negli undici partenti e con i subentri, per una cinquina di vittorie consecutive che mai s'erano viste nella storia del derby e che mai si erano disputate tutte nello stesso anno solare. Epilogo di una partita per cui Inzaghi e Pioli non avevano giocato a fare gli illusionisti, alla vigilia, millantando soluzioni che non si sono viste. Calhanoglu e Krunic a far da play, Mkhitaryan e Reijnders a tentar da subito gli strappi. L'Inter, reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato, Supercoppa e Champions, 5 di fila non ne aveva mai messe insieme. Ed è proprio al minuto 5 che l'Inter passa: Thuram scappa sulla destra a Thiaw, Dimarco calcia e Mhkitaryan con un tocco liftato rompe l'equilibrio. L'Inter sfrutta la strada che si fa subito in discesa e la spinta di San Siro per collezionare angoli e mettere lì i cugini. La prima scossa prova a darla Theo al minuto 20 con una percussione centrale, poi alla mezzora lo stesso francese su punizione infila per Leao, ma Sommer respinge. Il Milan trova coraggio e un minuto dopo è proprio Theo ad infilarsi fra tre e arrivare a tu per tu con il portiere interista, senza però trovare sponde sotto porta. Sembra che un nuovo capitolo possa iniziare, in realtà la partita riannoda il filo del discorso: Lautaro fa correre Dumrifies a campo aperto, la palla sul secondo palo è raccolta da Thuram, che controlla senza che Thiaw possa contrastarlo: sassata nel "sette” e 2-0 al minuto 39.

La ripresa

Nel diluvio prima zampata di Leao: Giroud è solo e imbuca nello spazio il portoghese, che costringe Sommer a raccogliere per la prima volta in stagione la palla dalla rete. Via ai cambi e forze fresche su un campo che si appesantisce. Carlos Augusto di destro fa allungare Maignan, ma è Mhkitaryan a chiuderla: Lautaro raccoglie una palla lunga e aspetta l'arrivo dell'armeno, che infila sul primo palo il 3-1. Si accendono le luci a San Siro, quelle dei telefonini dei tifosi che indicano la via a Calhanoglu: c'è lui, da ex, a segnare dal dischetto dopo che Theo allunga il piede su quello di Lautaro. Nel finale, Frattesi su assist centrale di Mhkytarian regala l'apoteosi all'Inter e contribuisce a riscrivere la storia: mai s'erano contate 5 vittorie consecutive dell'Inter.

