L’Inter e il Napoli per ricominciare 

L’Inter per ripartire dopo la delusione della Champions League e continuare la corsa verso lo scudetto della seconda stella, il Napoli (a sua volta estromesso dalla Champions) per provare a risalire la china, la Juventus per riconquistare il secondo posto e rintuzzare l’attacco del Bologna, quarto a -4, il Milan per restare sul secondo gradino del podio, la Roma per proseguire sulla strada intrapresa da quando l’allenatore è De Rossi.

Cinque i match in programma oggi per chiudere la 29esima giornata. I nerazzurri giocano alle 20,45 a San Siro coi partenopei e cercano l’undicesima vittoria consecutiva in Serie A: mancano 16 punti per l’aritmetico trionfo in campionato, e per battere il record della Juve (102 punti) servono 9 vittorie e un pareggio. Resta da capire quanto l’eliminazione con l’Atletico Madrid abbia pesato sulla testa e le gambe, considerando anche i 120’ e i rigori al Wanda Metropolitano. Si attende la reazione di Lautaro, che ha fallito l’ultimo penalty. I campani a loro volta hanno bisogno di un successo per sperare ancora di accedere alla Champions, impresa quasi impossibile.

Alle 12,30 la Juve gioca in casa contro il Genoa, che ha in rosa l’attaccante Gudmundsson corteggiato dalla Signora per la prossima stagione. I bianconeri hanno rallentato la marcia e ora il quarto posto, occupato dal Bologna dei miracoli, è vicino: fallire il ritorno in Champions rimetterebbe in discussione anche la conferma di Allegri in panchina. Alle 15 il Milan rinfrancato dall’accesso ai quarti di Europa League fa visita al Verona per confermarsi al secondo posto, mentre alle 18 si giocano Atalanta-Fiorentina (entrambe sono reduci dai match di Europa e Conference League contro Sporting Lisbona e Maccabi Haifa) e Roma-Sassuolo, con gli emiliani penultimi.

