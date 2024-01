L’Inter è campione d’inverno 

Inter 2

Verona 1

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard (38' st Sanchez), Acerbi, Bastoni; Dumfries (16' st Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (38' st Frattesi), Carlos Augusto (27' st Dimarco); Thuram (27' st Arnautovic), Lautaro. Allenatore Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Klaassen, Asllani, Bisseck. Allenatore S. Inzaghi.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig (28' st Cabal); Duda, Suslov (46' st Charlys); Ngonge, Folorunsho, Mboula (1' st Lazovic); Djuric (28' st Henry). In panchina Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Cruz, Hongla, Serdar, Bonazzoli. Allenatore Baroni.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel pt 13' Lautaro; nel st 29' Henry, 49' Frattesi. Angoli: 6-0 per l'Inter.

Milano. Spunta Davide Frattesi dalla calza della Befana dell'Inter ed è un regalo quanto mai apprezzato da parte di tutto il mondo nerazzurro. Una zampata del centrocampista in pieno recupero (al 94’) regala a Simone Inzaghi non solo i tre punti contro il Verona (2-1 il risultato) ma anche il titolo di campione d'inverno, in una partita però chiusa tra mille polemiche e un duro attacco da parte del club gialloblu per l'arbitraggio e in particolare una mancata decisione del Var. Tutto ruota intorno a una gomitata di Bastoni a Duda non vista né dall'arbitro Fabbri né dalla Var nell'azione che ha portato al gol di Frattesi.

La polemica

«Il Verona e i suoi tifosi tornano a casa con un grande torto, è una cosa veramente molto grave», l'attacco del ds veneto Sean Sogliano ai microfoni di Dazn: «Oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che tra tante difficoltà sta cercando di onorare questo campionato e lottare fino alla fine». Per poi rincarare la dose: «Il gol è palesemente irregolare. È inutile scandalizzarsi, io sono veramente deluso da questo sistema. Probabilmente qualcuno più in alto del Var ha deciso che doveva andare così».

La gara

Una coda polemica in una gara che ha riservato grandi emozioni nel finale, perché il Verona ha avuto anche l'occasione per il 2-2 con Henry su rigore (concesso al Var dopo un contatto in area tra Darmian e Magnani), ma l'attaccante francese dal dischetto ha centrato il palo e sulla respinta Folorunsho di testa non ha trovato la porta sguarnita, facendo esplodere gli oltre 70mila di San Siro ma anche tutta l'Inter in campo e in panchina. I gialloblù erano riusciti a pareggiare la gara al 29’ del secondo tempo con Henry dopo il vantaggio di Lautaro martinez dopo soli teedici minuti dal via. Al quarto minuto di recupero, dunque, il colpo di coda al veleno dei nerazzurri, di nuovo a +5 sulla Juve.

