L’Inter è ancora una macchina da gol 

Inter 5

Torino 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (41' st Luis Henrique); Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (33' st Zielinski), Dimarco (21' st Carlos Augusto); Thuram (21' st Bonny), Lautaro (33' st Diouf). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Frattesi, Bisseck, Darmian, Palacios. All. Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro (34' st Pedersen), Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan (13' st Tameze), Gineitis; Ngonge (34' st Anjorin), Simeone (19' st Adams), Vlasic (13' st Aboukhlal). In panchina Paleari, Popa, Ilic, Maripan, Dembelé, Bianay, Perciun, Zapata, Njie. All. Baroni.

Arbitro : La Penna. Reti: nel pt 18' Bastoni, 36' Thuram, nel st 7' Lautaro, 17' Thuram, 27' Bonny.

Note : recupero 1' e 0'. Angoli: 6 a 5 per l'Inter.

L’Inter aveva chiuso la stagione con la “manita” subita dal Psg nella finale di Champions, la riapre con un altro 5-0, questa a proprio favore, inflitto al Torino. I nerazzurri spumeggianti, divertenti e spensierati hanno travolto la squadra di Baroni nel debutto a San Siro. Lo aveva detto Cristian Chivu alla vigilia: c'è serenità per il lavoro svolto e per aver messo il passato alle spalle. La delusione della finale Champions e le liti d'estate sembrano davvero essere un affare ormai superato. Il gioco nerazzurro è travolgente, la squadra sta bene fisicamente e ha un'aggressività che di solito matura dopo qualche settimana dal via. Nel debutto sulla panchina nerazzurra di Chivu funziona tutto alla perfezione. Thuram segna una doppietta sotto gli occhi di papà e fratello. Lautaro è straripante, segna costruendosi il gol strappando palla nell'impostazione della manovra granata e confeziona assist ai compagni.

Bonny, subentrato a Thuram, realizza il sogno del gol al debutto su assist di Lautaro. L'Inter ha fame, voglia di imporsi e dà la sensazione di essere pronta a dar filo da torcere al Napoli di Conte. Certamente con un'Inter così saranno pochissime le squadre capaci di portar via punti da San Siro, ma 5-0 è un risultato che fa male e probabilmente chiama anche una riflessione. Baroni ama l'impostazione da dietro palla a terra ma tre gol sono arrivati da palle perse dal limite: l'Inter invece dimostra di essere pronta a dar vita ad un'altra entusiasmante battaglia per il titolo.

