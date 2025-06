L’Inter dopo Bonny pensa ad Arda Guler 

Visite mediche e poi partenza per l’America. È quanto attende Bonny, che passa dal Parma all’Inter per 24 milioni di euro più 2 di bonus per la felicità di Chivu, tecnico che lo ha fortemente voluto. L’arrivo dell’attaccante non dovrebbe comunque modificare il destino di Pio Esposito, che dovrebbe rimanere in nerazzurro nonostante le numerose richieste. Piuttosto, i nerazzurri cercheranno un acquirente per Taremi, al quale non dispiacerebbe tornare al Porto.

Si riflette se tenere o dare in prestito Carboni e resterà un desiderio Nico Paz, che dovrebbe rimanere al Como visto che il Real Madrid non sembra intenzionato ad esercitare la clausola di riacquisto che scade oggi e pare invece intenzionato a lasciare il talentuoso fantasista un altro anno alla corte di Fabregas.

Piuttosto, tra Inter e Real potrebbe esserci un contatto per Arda Guler, talentuoso centrocampista turco (20 anni) del Real Madrid. Leoni, difensore del Parma per il quale è in corso una sorta di derby milanese di mercato, sembra destinato a vestirsi di rossonero. E a proposito di rosso e nero c’è anche il Flamengo, in cui gioca quel Wesley seguito da Juventus e Roma. Ma il club carioca dovrà ridurre il prezzo, perché 30 milioni viene ritenuta una cifra troppo alta. A proposito di Roma, per il georgiano Mikautadze, in uscita dal Lione e al quale i giallorossi erano molto interessati, si è fatto avanti il Nottingham Forest, a cui evidentemente per rinforzare l’attacco non basta aver preso Igor Jesus dal Botafogo.

Il ds dei giallorossi Massara deve fare plusvalenze entro stasera per evitare sanzioni dall’Uefa e se non riuscirà a cedere Angelino in Premier o Saudi League sarà costretto a sacrificare Ndicka, per il quale non mancano i pretendenti. Intanto tiene sempre d’occhio O’Riley del Brighton, obiettivo per rinforzare il centrocampo. Per Balerdi c’è la concorrenza della Juve e a Trigoria sembrano intenzionati a non alimentare aste per il difensore italo-argentino.

Il Betis Siviglia ha chiesto Mandragora alla Fiorentina, mentre il Napoli è sempre alla prese con il rebus Osimhen: il tecnico Conte lo convocherà per il ritiro (da separato in casa) ed è probabile che il bomber nigeriano aspetti fino a metà luglio, data di scadenza della clausola rescissoria da 75 milioni valida per l’estero, per poi scegliere il proprio futuro, che potrebbe essere juventino se nel frattempo la Vecchia Signora riuscirà a piazzare Vlahovic. La Lazio se potrà operare in entrata pensa a Weah, mentre a giorni Immobile arriverà a Bologna.

