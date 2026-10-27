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Oggi in campo.
28 ottobre 2026 alle 00:54

L’Inter di scena a Venezia, la Juve a Marassi affronta il Genoa 

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Si gioca oggi quasi tutto il resto della giornata. Cioè Milan-Bologna, Parma-Udinese e (in attesa del derby della Madonnina, in programma sabato alle 20.45) Venezia-Inter, tutte alle 18.30. Alle 20.45 in campo Monza-Napoli e Genoa-Juve.

Gli spunti

L’Inter a Venezia continuerà a schierare Provedel. L’ex Lazio sarà ancora titolare. Martinez tornerà dall’inizio contro il Milan: così ha deciso Chivu. E se Parma-Udinese conta tantissimo in chiave salvezza, Spalletti ha presentato alla sua maniera Genoa-Juve: «Sarà un avversario tostissimo da affrontare perché un po' l'ambiente, lo stadio e una società storica, poi da un punto di vista tattico il Genoa ha una doppia soluzione: ha quella fisica con Osmajic, bravo ad attaccare lo spazio e nel duello uno contro uno a campo aperto, e Ostigard sui piazzati. Poi ha giocatori abili nello stretto che possono metterti in difficoltà. Il Genoa ha la vena di De Rossi ed è quello poi a fare la differenza». Chiude Allegri, che presenta così Monza-Napoli dopo aver annunciato di voler rinunciare al ricorso per la squalifica: «Siamo in ritardo, bisogna rimboccarsi le maniche, stare zitti, e cercare di migliorare la classifica».

Le ultime due

Domani Frosinone-Lecce alle 18.30 e Fiorentina-Atalanta alle 20.45.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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