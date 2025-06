L’Inter di Chivu vuole arrivare a sfidare Inzaghi 

Charlotte. L’Inter prepara l’assalto ai quarti di finale del Mondiale per Club con un occhio anche al cielo. La sfida contro il Fluminense, in programma oggi alle 15 locali (le 21 italiane) al Bank of America Stadium di Charlotte, porta con sé più di un’incognita: non solo per le condizioni fisiche non perfette di alcuni giocatori chiave, ma anche per il concreto rischio di interruzioni dovute ai violenti temporali estivi tipici del North Carolina. Le autorità locali non scherzano con il meteo: basta un fulmine a meno di 12,7 km dallo stadio per attivare il rigido “Seek Cover Protocol”, che prevede l’immediata sospensione dell’evento e l’evacuazione di gran parte delle tribune. Lo hanno imparato nei giorni scorsi Benfica e Chelsea, costretti a una lunga attesa prima di chiudere il loro ottavo ai supplementari. Una norma che incombe anche sul mondiale vero, quello con le nazionali, in programma il prossimo anno negli Usa appunto.

La posta in palio

Per i nerazzurri di Christian Chivu in palio c’è un posto tra le migliori otto del mondo, e l’eventuale incrocio con una vecchia conoscenza, Simone Inzaghi, oggi sulla panchina dell’Al Hilal. Perché ciò accada, però, servirebbe l’impresa dei sauditi contro il favoritissimo Manchester City di Pep Guardiola. Un altro incrocio che sarebbe particolare per Nicolò Barella e compagni, in una nuova rivincita dopo la finale di Champions League persa nel 2023 a Istanbul. Tornando alla sfida dei nerazzurri con il Fluminense, Chivu ritroverà la coppia titolare d’attacco: Lautaro Martinez e Marcus Thuram partiranno dal primo minuto. Una coppia obbligata, perché Pio Esposito, proprio nel giorno del suo ventesimo compleanno, ha dovuto fermarsi per un fastidio muscolare. Gli esami non avrebbero evidenziato lesioni, ma l’obiettivo resta portarlo almeno in panchina. Più indietro Davide Frattesi, il cui rientro potrebbe slittare.

Gli avversari

In casa Fluminense, invece potrebbe essere disponibile l’ex Milan Thiago Silva, dopo aver saltato la gara contro il Mamelodi Sundowns per un problema muscolare. E non solo, perché va verso il recupero anche il venezuelano Yeferson Soteldo, attaccante acquistato nell’ultima sessione di calciomercato. Mercato che intanto in casa Inter continua ad essere protagonista. In particolare, a tenere banco è il futuro di Hakan Calhanoglu, escluso dal Mondiale per Club per infortunio e volato a Istanbul per il matrimonio di un amico. Una visita che alimenta i sospetti di un possibile passaggio al Galatasaray. Il centrocampista turco è stato immortalato in un barbiere della capitale, con tanto di foto social e didascalia ambigua ma fino a un certo punto: «Sta per succedere?». L’Inter, dal canto suo, finora ha sempre contatti ufficiali, sottolineando di non aver ricevuto offerte né richieste di cessione.

Intanto, si attende l’arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma, nuovo innesto (potrebbe svolgere le visite mediche tra lunedì e martedì, valutando poi l’ipotesi di portarlo negli Usa in caso di passaggio del turno) per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro, mentre l’obiettivo primario resta tuttavia quello in campo, con la missione di superare il Fluminense e mettere un piede tra le migliori otto. Fulmini permettendo.

