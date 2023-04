L’Inter col Benfica per dimenticare il campionato 

Milano. L’Inter dai due volti, in crisi in campionato ma super in Europa, attende il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League e il tecnico Simone Inzaghi si gioca il futuro: l’eliminazione, seppure improbabile visto il risultato dell’andata (successo 2-0 allo stadio Da Luz), gli costerebbe la panchina.

Il passaggio del turno viceversa farebbe sognare la finale dopo 13 anni e passare in sordina ancora per un po’ l’insoddisfacente campionato, coi nerazzurri quinti a -2 dal Milan e capaci di perdere sinora ben undici partite. «Il nostro percorso nelle coppe è ottimo e in Serie A non siamo dove vorremmo essere», il commento dell’allenatore alla vigilia, «abbiamo avuto dei problemi ma mancano otto partite e c’è margine. Col Benfica il secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui partiamo con un vantaggio. Potremmo essere nelle prime quattro d’Europa e sarebbe un grandissimo traguardo ma l’avversario è di valore, in flessione come rendimento ma non come gioco. Sarà un match difficile, ma vogliamo la semifinale». Alle critiche «ormai sono abituato, meglio a me che ai ragazzi. Ci aiutano a lavorare sempre di più. Fa parte della carriera di allenatore». Si va verso la conferma della formazione dell’andata, con Mkhitaryan, Lautaro e Dzeko titolari e Calhanoglu e Lukaku pronti a subentrare.

