L’Inter chiude bene, ora la finale 

Torino 0

Inter 1

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (12' st Karamoh); Singo (36' st Seck), Ricci (24' st Linetty), Ilic (36' st Pellegri), Vojvoda (12' st Aina); Miranchuk, Vlasic; Sanabria. In panchina Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Zima, Vieira, Adopo, Djidji, Gineitis. All. Juric.

Inter (3-5-2): Handanovic (21' st Cordaz); Darmian, De Vrij, Bastoni (21' st Acerbi); Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu (10' st Barella), Gosens (29' st Bellanova); Lukaku, Lautaro (10' st Dzeko). In panchina Onana, Asllani, D'Ambrosio, Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic. All. Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: nel pt 37' Brozovic.

Note: angoli 6-4. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Calhanoglu, Singo, Acerbi, Juric.

I sogni d'Europa del Toro si infrangono sull'Inter: i nerazzurri passano al Grande Torino con la rete di Brozovic a fine primo tempo, ritrovandosi momentaneamente al secondo posto e lasciando i rivali fuori dalle prime otto. La stagione granata si chiude con un lungo discorso di Juric ai suoi ragazzi riuniti in cerchio a centrocampo.

Il croato conferma il Toro di La Spezia: Vojvoda gioca ancora sulla corsia mancina e Rodriguez torna in difesa al fianco di Schuurs e Buongiorno, con Djidji che finisce in panchina. Sul resto della formazione c'erano pochi dubbi, con le coppie di intoccabili formate da Ricci-Ilic e Miranchuk-Vlasic e Sanabria riferimento offensivo. Inzaghi limita al massimo al turnover nonostante la finalissima di Champions di sabato prossimo e riparte dal tandem Lukaku-Lautaro, gli unici big risparmiati sono Barella e Acerbi che partono fuori e Dimarco che è rimasto a Milano. Il nubifragio che si è abbattuto su Torino si placa giusto in tempo per l'inizio della partita, i granata provano a mostrare personalità e a prendere campo ma i nerazzurri si chiudono bene. Le prime conclusioni arrivano dagli esterni, Dumfries da una parte e Singo dall'altra, ma Milinkovic-Savic e Handanovic non hanno particolari problemi. Nella seconda parte di primo tempo, però, esce fuori l'Inter e la squadra di Inzaghi passa al 37': Brozovic ha tanto spazio per prendere la mira e calciare, l'estremo difensore serbo viene sorpreso e i nerazzurri chiudono in vantaggio.

La ripresa

Inzaghi comincia con le rotazioni in vista di Istanbul togliendo Lautaro, Calhanoglu e Bastoni e concede anche uno spezzone al terzo portiere Cordaz. E proprio l'estremo difensore è miracoloso nell'intervento su Sanabria a una ventina minuti dalla fine. Il Toro comincia a caricare a testa bassa, Juric butta dentro anche Seck e Pellegri chiudendo la partita con sei attaccanti anche se ad andare più vicina al gol è l'Inter con un palo esterno di Dzeko.

Finisce 0-1, i nerazzurri si riportano al secondo posto aspettando la Lazio e con il Toro che rimane fuori dalle prime otto. Ora l'Inter potrà dedicarsi completamente alla missione Champions, con la finalissima contro il Manchester City in programma a Istanbul sabato prossimo.

Al Torino, invece, si penserà a programmare la prossima stagione. «Nella vita non si può mai sapere, ma credo proprio che Juric rimanga con noi», ha dichiarato il dt Vagnati.

