L’Inter chiede al Porto il pass per i quarti di finale 

MILANO. Arriva il Porto, arrivano gli ottavi di finale della Champions e l’Inter dovrà usare «la testa: ci saranno momenti di difficoltà e ne dovremo uscire da squadra». Così il tecnico Simone Inzaghi alla vigilia della sfida in programma oggi alle 21 a San Siro. «Conosciamo l’importanza di queste gare. L’anno scorso abbiamo giocato con Real Madrid e Liverpool, che poi hanno fatto la finale, quest’anno con Bayern e Barcellona che tutti volevano evitare. Abbiamo ottenuto gli ottavi e ce la giocheremo sapendo che abbiamo le nostre chance. Sarà determinante la testa perché sui 180’ fa la differenza. Servirà un grande lavoro di squadra».

Sulla panchina avversaria ci sarà Sergio Conceicao, «un ottimo allenatore», sottolinea il tecnico nerazzurro: «Il Porto è fortissimo e viene da dieci vittorie di fila, è abituato a queste partite. Ha tanta qualità e il miglior assistman della Champions. Ma troverà un’Inter in salute. Siamo davanti al nostro pubblico e vogliamo fare una gara di corsa e determinazione. Dubbi? Non solo in attacco: anche su chi giocherà a centrocampo, chi in difesa, chi farà da quinto. È il mestiere dell’allenatore, che quotidianamente deve scegliere il meglio per il bene dell’Inter».

