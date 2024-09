L’Inter cerca se stessa contro la Stella Rossa 

L’Inter vuole tornare a correre anche in Champions League. Dopo la vittoria di sabato in casa dell’Udinese in campionato, i nerazzurri attendono a San Siro i serbi della Stella Rossa in una gara che gli uomini di Simone Inzaghi non possono sbagliare nella corsa per entrare tra le prime otto della nuova classifica unica. «Negli ultimi tre anni i gironi li abbiamo passati con facilità: quest’anno non si possono fare calcoli perché è un tutti contro tutti», ha detto l’allenatore: «È una formula avvincente, con tante difficoltà: le sappiamo, il calendario non è semplice ma dovremo essere bravi ad affrontare ogni partita». Dunque, massima allerta. «Dobbiamo fare attenzione alla Stella Rossa, è una squadra molto ben allenata che ha fatto benissimo in campionato: sarà una partita con insidie».

Inzaghi sta cercando l’Inter dell’anno scorso. «Siamo terzi in classifica, serve la continuità che può fare la differenza. La concentrazione è un elemento importantissimo, sappiamo di avere principi da portare avanti. Penso che l’Inter si sia già rivista con il City o con l’Atalanta. Bisogna dare continuità alle prestazioni». Si va verso un turnover corposo: dovrebbero infatti essere sette le novità dal 1’ rispetto alla squadra vista a Udine. «Abbiamo bisogno di tutti: quest’anno è una stagione più difficile dell’anno precedente. A volte le scelte sono facili, altre meno». Spazio al ritorno di Pavard e De Vrij in difesa con Bastoni, in fascia Dumfries e Carlos Augusto, in mediana Zielinski con Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia formata da Arnautovic e Taremi.

