L’Inter cerca punti-scudetto 

Milano. Il countdown scudetto è ripartito. La vittoria contro l’Empoli ha messo 11 punti tra l’Inter e l’obiettivo tricolore, punti che i nerazzurri vogliono fare il più velocemente possibile. A partire dalla trasferta di oggi (ore 20.45) a Udine, dove la squadra di Simone Inzaghi sarà protagonista nel posticipo del lunedì e in cui Lautaro e compagni avranno anche l’obiettivo di riportare a 14 le lunghezze di distanza dal Milan, vittorioso nella gara di sabato contro il Lecce. Anche per mantenere vivo il sogno di conquistare matematicamente lo scudetto proprio nel derby contro i rossoneri del prossimo 22 aprile a San Siro.

Il tecnico nerazzurro può fare affidamento sui numeri della sua squadra, visto che in trasferta viaggia a ritmi praticamente perfetti. Nelle 14 gare disputate finora in campionato lontano dal Meazza, infatti, l’Inter ha centrato ben 12 vittorie, segnando 34 gol e subendone soltanto 6, con una media punti di 2,7 punti a partita. Statistiche che confermano l’impressione di dominio interista in questa stagione, spinto tuttavia nelle ultime giornate soprattutto dalla difesa, non solo quando c’è stato da non subire reti ma anche quando c’era da segnarle. Così decisivo ad esempio è stato Dimarco, che con il gol contro l’Empoli ha eguagliato la sua miglior stagione realizzativa in Serie A (cinque reti nel 2020/21 col Verona). D’altronde, dopo una prima parte di stagione a tutta birra, la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez sembra essersi inceppata nelle ultime settimane. Il francese arriva da tre gol segnati nelle ultime dodici gare di campionato ed è a secco dal 16 febbraio scorso quando aprì le marcature contro la Salernitana, mentre Lautaro è a quota quattro nelle ultime otto sfide e non segna dal 2-0 contro l’Atalanta 28 febbraio (poi conclusasi sul 4-0). In compenso ci ha pensato Sanchez, con due gol e tre assist nelle ultime sei partite in Serie A, mentre oggi si rivedrà anche Arnautovic, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese. In compenso però Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni per un affaticamento muscolare.

