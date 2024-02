L’Inter cerca l’allungo finale 

L’Inter affronta uno degli ultimi ostacoli rilevanti nella lotta scudetto. Oggi alle 20,45 a San Siro arriva l’Atalanta di Gasperini nel recupero della gara rinviata a gennaio per la Supercoppa: una gara insidiosa, ma i nerazzurri di Inzaghi puntano al +12 sulla Juventus. Ottenere i tre punti potrebbe dare uno strappo definitivo in classifica.

La capolista

L’Inter in questo 2024 sta viaggiando a ritmi elevatissimi: 10 vittorie in 10 gare, 4 gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato. A San Siro ha vinto le ultime sette gare casalinghe in Serie A e sinora ha raccolto ha conquistato 66 punti in 25 partite: solo nel 2006/07 aveva fatto meglio, con 67 punti. In 16 partite non ha subito gol (come solo nel 1988/89) e Lautaro Martinez a quota 22 reti in 23 gare punta il record di Immobile e Higuain (36 gol nel singolo campionato). Con l’Atalanta il tecnico Inzaghi si affiderà a lui e Arnautovic, in porta tornerà Sommer e in difesa con De Vrij dovrebbero giocare Pavard e Bastoni. In regia Asllani con Mkhitaryan e Barella, sulla fascia Darmian e Dimarco.

Gli sfidanti

Per Gasperini la Dea «ha poco da perdere. L’Inter è una squadra completa, Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro: poche volte nella storia la si è vista giocare con questa qualità». La sfida è complicata, «è l’unico campo dove da allenatore dell’Atalanta non ho vinto». Scamacca «è un ragazzo positivo che lavora moltissimo: ma oggi non lo si può considerare un grande campione». De Ketelaere «non sente la pressione di San Siro», Lookman «ha la caviglia a posto» e Touré «sta migliorando. Ma non c’è tempo per esperimenti. Siamo in ventuno in questo momento, Pasalic e Hien giocheranno, per Bakker ci sto pensando. Scalvini? sta bene».

