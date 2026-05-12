L’Inter cerca il “doblete” 

Roma. Da una parte la voglia di centrare l'accoppiata scudetto-Coppa Italia, dall'altra quella di riscattare una stagione con più ombre che luci e regalare al proprio popolo una gioia dopo tante delusioni. Lazio e Inter, che si affronteranno oggi all'Olimpico in finale, hanno entrambe più di un motivo per cercare di portare a casa il trofeo.

Obiettivi

Per i nerazzurri, infatti, dopo lo scudetto già conquistato, il doblete sarebbe la ciliegina su una torta già molto ricca, oltre al fatto di potersi fregiare, l'anno prossimo, della doppia coccarda sulla maglia. Non un semplice vezzo estetico, ma lo specchio dello strapotere nerazzurro in un 2026 vissuto da protagonisti assoluti per Chivu e i suoi ragazzi. Mentre per i biancocelesti, dopo una stagione travagliata tra mercato bloccato, infortuni e la contestazione dei tifosi che si placherà solo per questa finale, sarebbe il modo per salvare l'annata grazie alla qualificazione all'Europa League messa in palio dal trofeo nazionale. Ma se oggi le due squadre saranno avversarie in campo, quella di oggi è stata la giornata che le ha viste insieme protagoniste nell'incontro andato in scena al Quirinale dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che la finale sarà «un giorno di festa dell'intero sistema che appassiona i nostri cittadini. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai giovani, per innamorarsi sempre più del calcio».

Ospite d’onore

Lo stesso Presidente della Repubblica ha espresso «un sentimento di rammarico per il fatto che il nostro calcio gioca trofei importanti, ma dentro i confini nazionali. Chi ha la mia età ha avuto il privilegio di aver visto Mondiali ed Europei, ma oggi attraversa una pausa insolitamente e inspiegabilmente lunga», augurandosi poi che «la partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio».

Riscatto

Un match, quindi, che da un lato è esaltazione del calcio italiano, ma che dall'altro è anche l'occasione per riflettere sulla salute dello stesso. A cercare di far riconciliare i tifosi con il calcio, quindi, dovranno pensarci Inter e Lazio in una finale di Coppa Italia che si annuncia più combattuta rispetto al 3-0 in campionato con il quale l'Inter ha violato l'Olimpico sabato scorso, mettendo da parte per una sera veleni, accuse e delusioni del calcio italiano, regalando uno spettacolo che mostri la faccia migliore del pallone tricolore.

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