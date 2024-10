L’Inter all’ultimo respiro 

Young Boys 0

Inter 1

Young Boys (4-2-3-1) : Von Ballmoos; Blum (41' st Athekame), Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy (32' st Elia), Ugrinic; Virginius (14' st Colley), Imeri (14' st Males), Monteiro; Ganvoula (41' st Itten). In panchina Keller, Marzino, Camara, Niasse, Abdu Conté. All. Magnin.

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard (32' st Bastoni), De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (16' st Zielinski), Carlos Augusto (9' st Dimarco); Taremi (32' st Thuram), Arnautovic (16' st Martinez). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Darmian, Aidoo, Berenbruch. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Rete: nel st 48' Thuram.

Note: angoli 5-1 per Young Boys. Rec. 1'-4'. Ammoniti Hadjam, Monteior, Imeri, Males e Dumfries.

Berna. L'Inter soffre e fatica, ma all'ultimo respiro strappa tre punti pesanti per r continuare la rincorsa ai primi otto posti della classifica unica della Champions League che regalano la qualificazione diretta agli ottavi. Serve un colpo di tibia di Thuram quando mancano meno di 2' alla fine del recupero per regalare la vittoria agli uomini di Simone Inzaghi, che in Svizzera sbagliano un rigore (errore di un Arnautovic poi quasi in lacrime in panchina) a inizio ripresa e sprecano diverse occasioni. Il presidente Marotta polemico per il terreno di gioco in erba sintetica: «Prima o poi la UEFA dovrà intervenire». Lo Young Boys si fa preferire nella prima parte, ma è dell'Inter la maggiore occasione del primo tempo: un tacco di Taremi manda in porta Bisseck che però trova Von Ballmoos col piede.

Nella ripresa i nerazzurri possono sbloccarla, quando Hadjam stende Dumfries in area (con l'arbitro inglese Oliver che risparmia al terzino degli svizzeri, già ammonito, il secondo giallo). Dal dischetto si presenta Arnautovic che, però, si fa ipnotizzare da Von Ballmoos, che salva tutto anche su Dumfries. Inzaghi perde Carlos Augusto (flessori della coscia sinistra), lo Young Boys si rianima e sfiora il vantaggio con un destro di Monteiro dal limite che sbatte sul palo a Sommer battuto. La palla giusta sembra arrivare a Taremi che su assist di Dumfries calcia alto. La migliore occasione però capita ancora a Zielinski, che da piena area calcia alto al 90'. Quando tutto sembra indirizzato verso lo 0-0, Lautaro con un tacco smarca Dimarco, il cui cross dalla sinistra viene deviato in porta da Thuram con la tibia per il gol da tre punti che all'ultimo respiro decide la sfida.

