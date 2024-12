L’Inter “al risparmio” in vista della Supercoppa 

Per l’Inter la partita di domani a Cagliari è l’ultima prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove inizierà il 2025 con la Supercoppa Italiana (giovedì 2 semifinale con l’Atalanta). Motivo per cui Simone Inzaghi deve gestire con particolare attenzione alcuni dei tanti giocatori non al meglio, dopo una prima parte di stagione ricca di infortuni di vario tipo. De Vrij, in campo lunedì col Como nell’ultimo quarto d’ora, ha smaltito il suo problema fisico ed è atteso di nuovo dal primo minuto in difesa, assieme a Bastoni (quest’ultimo la scorsa giornata ha giocato centrale nei tre dietro) e Bisseck. Acerbi e Pavard invece puntano la Supercoppa e non ci saranno a Cagliari. Darmian è ancora alle prese con una botta al ginocchio e non è scontato che parta per la Sardegna: sulla fascia destra giocherà Dumfries. In attacco alla Domus prevista la coppia titolare Lautaro Martínez-Thuram, col primo a secco dal 3 novembre e il secondo capocannoniere della Serie A assieme a Retegui dell’Atalanta (12 gol). In mezzo al campo, il grande ex Barella aveva già recuperato col Como e sarà regolarmente in campo.

I Globe Soccer

E la squadra nerazzurra, questo pomeriggio a Dubai, potrebbe essere protagonista dei Globe Soccer Awards, gli oscar del calcio. Lautaro e Lookman concorrono come migliori giocatori, Inter e Atalanta come migliori club, Gasperini come miglior tecnico nella cerimonia (oggi ore 16) negli Emirati Arabi Uniti. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA