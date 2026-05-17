L’Inter al Meazza, è qui la festa 

Milano. Il capoluogo lombardo si colora di nerazzurro per la festa dell’Inter. Un lungo fiume a tinte nere e blu accoglie infatti la sfilata della squadra di Cristian Chivu per le vie della città, da dentro la pancia di San Siro fino a Piazza Duomo, celebrando lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10 conquistate da Lautaro Martinez e compagni. La sfida col Verona è stata solo il contorno della festa, utile per far fare l’ultima passerella a San Siro ai diversi giocatori nerazzurri a scadenza di contratto, ovverosia Sommer, De Vrij, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan («devo parlare con la società, deciderò se continuare o ritirarmi dal calcio», ha detto a fine gara), di cui forse solo il centrale olandese ha chance di rimanere. Nella ripresa Chivu ne ha approfittato per dare spazio al giovane Mosconi, per regalare la standing ovation a Darmian («spero di chiudere la carriera all’Inter ma vedremo», le sue parole) e Sommer oltre alla prima presenza a San Siro per Di Gennaro.

La festa

A fare festa alla fine è stato anche il Verona, con il gol di Bowie nel finale che ha pareggiato l’autorete di Edmundsson che aveva portato avanti l’Inter. Un clima festoso iniziato già molto prima della gara, visto che intorno alle 13 il pullman della squadra di Chivu è stato accolto da fumogeni, cori e sfottò per le rivali. Una volta dentro il Meazza, Lautaro Martinez e compagni sono scesi sul terreno di gioco prima ancora del riscaldamento, festeggiando anche il trionfo in Coppa Italia e facendo il classico giro di campo con uno striscione su cui campeggiava il 21° tricolore, nel contorno di uno show organizzato dal club con tifosi vip. E c’è stato spazio anche per una frecciatina del presidente Giuseppe Marotta verso Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che in settimana aveva sottolineato il 5-0 dell’Inter in finale contro il Psg come esempio di scarsa competitività italiana in Europa: «Auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni, con 9 trofei vinti più due finali di Champions e una finale di Europa League raggiunte».

I nerazzurri poi sono stati accolti in campo per l’inizio della gara contro il Verona da una maxicoreografia di tutto San Siro: sulla Curva Nord la scritta “I ragazzi sono di nuovo campioni”, con la scritta FCIM (Football Club Internazionale Milano) che si è composta al passaggio dello striscione. Dal lato del secondo anello blu, invece, la scritta “Double” riferita alla vittoria di scudetto e Coppa Italia. Appena prima del fischio d'inizio, infine, è andato in scena un applauditissimo minuto di silenzio in ricordo di Evaristo Beccalossi, leggenda interista scomparso nei giorni scorsi. Dopo l’1-1 in campo col Verona, la festa è continuata con la consegna della coppa dello scudetto: ad alzarla in cielo capitan Lautaro Martinez insieme a Chivu, con la celebrazione poi proseguita in campo con le famiglie dei calciatori.

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