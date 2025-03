L’Inter ai quarti con il Bayern 

Inter 2

Feyenoord 1

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi (39' st Cocchi), Bisseck; Dumfries, Frattesi (39' st Berenbruch), Calhanoglu (16' st Asllani), Mkhitaryan, Carlos Augusto (16' st Bastoni); Thuram (26' st Arnautovic), Taremi. In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Lautaro, Barella, Aidoo. Allenatore S. Inzaghi.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther; Read (30' st Mitchell), Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec (30' st Redmond); Hadj Moussa, Ueda (18' st Trauner), Sliti (18' st Carranza). In panchina Andreev, Ka, Gonzalez, 'T Zand, Plug, Giersthove, Kraaijeveld. Allenatore Van Persie.

Arbitro : Ivan Kruzliak (Slovacchia).

Reti : nel pt 8' Thuram, 42' Moder (rigore); nel st 6' Calhanoglu (rigore).

Milano. L'Inter fa il suo, batte il Feyenoord anche a San Siro (2-1) dopo la vittoria all'andata e vola ai quarti di Champions, dove sfiderà il Bayern Monaco. I nerazzurri si sbarazzano con limitati patemi degli olandesi controllando la gara quando c'era da controllarla e punendo le distrazioni della retroguardia avversaria al momento giusto. Così, Inzaghi ha potuto concedere una serata di riposo a due big come Barella e Lautaro, rimasti per tutti i novanta minuti in panchina per essere nuovamente al top per lo scontro diretto in campionato contro l'Atalanta di domenica a Bergamo.

A mettere le cose subito in chiaro, all’8’, è Marcus Thuram: la difesa olandese gli concede troppo spazio su una ripartenza, il francese ripete in fotocopia il gol nel derby d'andata dell'anno scorso e con un gran destro all'incrocio porta avanti l'Inter. Quando l'Inter sembra avere pieno controllo della gara, al 42’ un’ingenuità di Calhanoglu che tocca Moder in area (rigore concesso dopo revisione al Var) regala l'occasione al Feyenoord di riaprire la sfida: dal dischetto va lo stesso Moder che batte Sommer e impatta il risultato.

La ripresa si apre con l'Inter che entra in campo con un altro piglio, cercando da subito di controllare il gioco. In avvio infatti un lungo possesso palla porta Thuram a calciare in piena area ma la conclusione termina alto. Sul rinvio dal fondo seguente la partita cambia ancora, con una ingenuità stavolta degli olandesi che sbagliano nella costruzione dal basso. Beelen così tocca Taremi in area e l'arbitro concede il rigore, che Calhanoglu al 6’ trasforma dando nuovamente il vantaggio ai nerazzurri. Una botta anche a livello psicologico per il Feyenoord, visto che non arriva nessuna reazione, anzi l'Inter controlla la gara senza patemi creando anche diverse occasioni per trovare il terzo gol.

