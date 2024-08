L’Inter a valanga sull’Atalanta con Barella-show 

Inter 4

Atalanta 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (16' st Carlos Augusto), Darmian, Barella (34' st Frattesi), Calhanoglu (16' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (34' st Taremi), Lautaro (38' st Arautovic). In panchina Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Correa, Frattesi, Bisseck. Allenatore Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova (13' st Toloi), Pasalic, Ederson, Zappacosta (35' st Palestra); Samardzic (35' st De Ketelaere), Brescianini; Retegui. In panchina Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Cuadrado, Lookman, Cassa, Riccio, Manzoni, Vlahovic, Del Lungo. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : nel pt 3' Djimsiti (aut.), 10' Barella, nel st 2' e 11' Thuram.

Note: recupero: 3' e 4'. Angoli: 3 a 2 per l’Atalanta. Ammoniti: De Roon, Retegui per gioco falloso. Espulsi: nessuno Spettatori: 71.745.

Milano. L'Inter, trascinata da un super Marc Thuram, schianta l'Atalanta nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A e conquista provvisoriamente la testa della classifica insieme al Torino. Ma a prendersi la scena è anche il centrocampista cagliaritano Barella con un eurogol che ha stregato San Siro strappando anche gli applausi degli avversari.

La partita

La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa campioni d’Italia. Bastano pochi minuti per far esplodere un Meazza, tutto esaurito per l’occasione: al 3' Thuram entra in area e prova a servire Lautaro Martinez (recuperato in extremis) ma la palla viene deviata nella propria rete da Djimsiti. Al 10' Barella raddoppia da fuori area calciando al volo. Straordinario. Poi sale in cattedra l'attaccante francese con due gol fotocopia di rapina: al 2' della ripresa e all'11' è il primo ad avventarsi sulla respinta di Carneseccchi e a realizzare così la propria doppietta.

I bergamaschi sono apparsi scarichi e mai in partita, irriconoscibili. In classifica la squadra di Gasperini è ferma a tre punti in tre gara: una vittoria e due sconfitte. L'Inter raggiunge il Toro in vetta con 7 punti.

