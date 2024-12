L’Inter a valanga Parma affondato Barella, che perla 

Inter 3

Parma 1

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck (48' st Palacios), De Vrij, Bastoni (29' st Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (25' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25' st Buchanan); Thuram (25' st Correa), Lautaro. In panchina J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Carlos Augusto, Taremi. All. S. Inzaghi.

Parma (4-2-3-1) : Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh (12' pt Leoni), Valeri (29' st Valenti); Sohm, Keita (15' st Almqvist); Man, Cancellieri (29' st Haj), Mihaila; Bonny (15' st Hernani). In panchina Chichizola, Corvi, Estevez, Camara, Coulibaly, Di Chiara. All. Pecchia.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 40' Dimarco; nel st 11' Barella, 22' Thuram, 36' Darmian (autogol).

MILANO. Nel segno di Dimarco, Barella e Thuram, l'Inter si sbarazza del Parma e torna ad avvicinarsi alla vetta, riportandosi a -1 dal Napoli. A San Siro la squadra di Simone Inzaghi riparte subito dopo lo choc di Firenze e il rinvio della gara con la Fiorentina dopo 17 minuti. I nerazzurri controllano la gara, sprecano ma prima sbloccano con una magia di Dimarco poco prima dell'intervallo, poi chiudono la sfida nella ripresa con le reti di Barella (un gol favoloso, destrezza e precisione) e Thuram, poi l'autogol di Darmian nel finale. Fin dai primi minuti l'Inter prende in mano le redini della sfida. Creando subito l'occasione per sbloccare la gara con Lautaro che viene steso da Keita in area, ma il Var cambia la decisione perché il contatto è avvenuto al limite. I padroni di casa continuano a spingere, centrando anche un palo su tiro-cross di Dumfries. Il Parma, praticamente scomparso dal campo nella ripresa, accorcia le distanze ma nel finale non crea particolari grattacapi a Sommer.

«L'unico è rammarico è aver preso quel gol. La squadra non lo meritava per la cattiveria e l'attenzione che aveva messo in campo per 94 minuti. Abbiamo interpretato bene primo e secondo tempo, sono soddisfatt», così Inzaghi, «Barella? Nicolò è un giocatore straordinario, l'anno scorso ha fatto meno gol ma è la stagione migliore che ha fatto anche se ha fatto meno gol e meno assist».

