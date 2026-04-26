L’Inter a un passo dalla festa scudetto 

Roma. Due gol di vantaggio in una partita a lungo dominata non bastano all’Inter per domare il Torino che pareggia con merito. Cambia poco nella caccia al 21° scudetto: con 10 punti di vantaggio a 4 giornate dal termine a Chivu ne bastano tre per festeggiare il primo titolo. Ma la gara risente della cupa atmosfera determinata dallo scandalo arbitrale, col designatore Rocchi indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva insieme al supervisore Var Gervasoni. A 20 anni da calciopoli l’ennesima tegola per una Figc acefala (in piena campagna elettorale) e per un sistema calcio in crisi, fuori dal mondiale per la terza volta, che il governo vorrebbe commissariare.

L’Inter si presenta a Torino con molti cambi: Chivu dà spazio a Darmian, Susic e Bonny. Dimarco pennella il solito spiovente al bacio, Paleari si muove in ritardo e Thuram lo trafigge. Il Toro, con Adams e Simeone, ha difficoltà a reagire e nella ripresa l’Inter raddoppia con Bisseck. La gara sembra chiusa, pensa l’Inter, che rallenta, ma il Toro reagisce. Simeone rimette in corsa i granata, poi un braccio “in posizione innaturale” secondo l’arbitro Mariani, determina il rigore che l’implacabile Vlasic trasforma. L’Inter difende con successo il pari e alla fine Zielinski sfiora il gol della vittoria. Per lo scudetto bisogna aspettare almeno una settimana. Alle spalle della Juve rimangono aggrappati al sogno Champions Roma e Como.

Pratico e inesorabile il Como che si affida alle genialate dei suoi giocolieri per infilzare un buon Genoa con i gol di Douvikas e Diao. E c’è anche un palo di testa di Nico Paz. I lariani escono dal cono d’ombra dei tre ko di fila e riprendono la marcia verso l’Europa con il successo a Genova. Insomma dopo un mese di stenti riparte la corazzata Fabregas.

Un punto con il Sassuolo per la Fiorentina che rimanda il sollievo per la matematica salvezza. Gara modesta, anche perché Vanoli é costretto a rinunciare a tanti titolari. Ancora una partita opaca per Gudmundsson, il gol vittoria lo ha sfiorato Solomon. La lotta per non retrocedere ha ormai dei punti fermi: il Pisa di fatto è in B, il Verona quasi, mentre il terzultimo posto è uno sprint tra la Cremonese, strapazzata dal Napoli, e Lecce che ha perso l’occasione al Bentegodi per fare un passo in avanti. I pugliesi hanno un punto in più ma ci sarà ancora da soffrire.

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