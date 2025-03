L’Inter a Udine cerca l’allungo 

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e la giornata sembra scritta per aiutare la capolista Inter. I nerazzurri sono a +3 sul Napoli e domani affrontano una tranquilla Udinese, mentre le inseguitrici hanno un turno complicato: il Napoli riceve il Milan, che sgomita per cercare di tornare in corsa per la Champions, l’Atalanta ha la scomoda trasferta con una Fiorentina che sembra aver superato una lunga fase negativa.

Ma i riflettori si accendono soprattutto allo Stadium di Torino dove la Juventus, archiviata l’infelice parentesi della gestione Thiago Motta e affidatasi al sergente di ferro Tudor, oggi alle 18 ospita il bel Genoa rigenerato da Vieira. Sembra una giornata positiva anche per Bologna e Roma, attese da due trasferte non impossibili con Venezia e Lecce, invischiate per la salvezza. Momento difficile per la Lazio (6 punti in cinque gare) e qualche certezza che scricchiola sull’operato del tecnico Baroni, che riceve in casa un cliente scomodo come l’alterno Torino di Vanoli.

A San Siro

I 3 punti di vantaggio sui campani possono lanciare l’Inter, che punta a incrementare la distanza dalla squadra di Conte. Otto gare in 24 giorni disegneranno il futuro della formazione di Inzaghi. In attesa del match di Champions (i quarti) contro il Bayern Monaco e di quello di Coppa Italia (semifinale) con il Milan, la battistrada domani alle 18 dovrà fare a meno di Lautaro e Dumfries ma recupererà Dimarco per il match con l’ottima Udinese che Runjaic, con le giocate di Thauvin e i gol di Lucca, sta conducendo appena sotto le nove big.

Le inseguitrici

Sempre domani, ma alle 15, l’Atalanta di Gasperini (terza a -6) va a Firenze senza il tecnico ed Ederson (squalificati) e priva anche del capocannoniere Retegui. Per cui Lookman dovrebbe essere affiancato da De Ketelaere e Brescianini, con Pasalic in regia. I viola di Palladino hanno recuperato smalto e presentano un Kean maturo e prolifico, con Gudmundsson avviato alla migliore forma. Il Bologna di Italiano, meritatamente quarto, oggi alle 15 a Venezia farà a meno di Castro ma proverà a centrare la quinta vittoria di fila contro una squadra che però, se vuole salvarsi (è penultima), deve cominciare a vincere dopo quattro pari consecutivi.

La novità

In casa Juve invece è subito l’ora di Igor Tudor, chiamato dalla società per centrare la qualificazione alla Champions dopo il crollo verticale delle ultime giornate con Motta in panchina. Il nuovo tecnico, ex difensore bianconero e vice di Pirlo come allenatore alcuni anni fa, rispolvera Vlahovic centravanti. Il serbo oggi alle 18 giocherà con Kolo Muani e Yildiz: col Genoa alle 18 sono indispensabili i tre punti per ripartire alla caccia del quarto posto e prevenire una possibile contestazione dei tifosi dopo gli ultimi tracolli. La Lazio, sesta a -1 dai bianconeri, dopo il tracollo di Bologna cerca il riscatto lunedì sera all’Olimpico contro il Torino. Mancherà Castellanos e toccherà a Zaccagni suonare la carica.

Oggi alle 20,45 cerca il settimo successo di fila invece la Roma di Ranieri, settima, in casa di un Lecce in crisi di risultati. L’assenza di Paulo Dybala toglie un’arma importante al tecnico, che si affiderà a Soulé, Pellegrini e Shomurodov.

RIPRODUZIONE RISERVATA