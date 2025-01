L’Inter a S. Siro non può fidarsi del Bologna ferito 

MILANO. Una gara da recuperare contro il Bologna al centro della lotta scudetto riporta alla mente cattivi presagi per il mondo Inter. La sconfitta contro i rossoblu nel 2021/22, in una sfida inizialmente rinviata per diversi casi Covid nella squadra emiliana, fu fatale ai nerazzurri nel testa a testa con il Milan poi campione d'Italia. Stavolta la squadra di Simone Inzaghi non vuole ripetere l'errore, in quello che è il primo recupero in attesa della data per la gara con la Fiorentina (ipotesi 5 o 12 febbraio). A San Siro (20.45) un successo permetterebbe a Barella e compagni di portarsi a -1 dal Napoli, con una gara n meno. In difesa, assente Bisseck, si rivedrà Acerbi (in panchina), ma a centrocampo mancheranno due titolarissimi come Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre Frattesi è alle prese non solo con le voci di mercato ma anche con condizioni fisiche non perfette. Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva a Milano con l’obiettivo di recuperare i punti persi al 95’ per un beffardo rigore contro la Roma al Dall’Ara.Squalificato Lucumi, mancheranno anche Aebischer, Cambiaghi ed El Azzouzi. Arbitra Pairetto di Nichelino.

RIPRODUZIONE RISERVATA